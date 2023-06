/VIDEO, FOTO/ Tři nové třídy, moderní jídelna, zateplená fasáda. Na to se mohou těšit děti ze školky v Horní Cerekvi po prázdninách. Místní mateřská škola prochází celkovou rekonstrukcí. Předškolní děti už se vrátily z dočasného azylu na základní škole. Na podzim, už za plného provozu, budou dělníci dodělávat fasádu.

Stav mateřské školy v Horní Cerekvi před rekonstrukcí. | Video: Město Horní Cerekev

Jedna třída je hotová. Nyní se dělníci pustili do dalších dvou tříd, kuchyně a zázemí. „Nejstarší dětičky se vrátily do nového, zbylé dvě třídy stráví zbytek školního roku na naší základní škole, kde mají potřebné zázemí,“ přiblížila současný stav místostarostka města Markéta Vaňková.

Kromě dětí se musely stěhovat i kuchařky, které vaří obědy v kuchyni místní základní školy. Během letního režimu zůstanou kuchařky ve škole, ale děti se přestěhují zpátky do školky. Bude jim totiž stačit jedna opravená třída, na prázdninové dny se přihlásilo k docházce 28 dětí. Celkem během školního roku navštěvuje mateřinku bezmála osmdesát dětí ve věku od dvou do sedmi let.

Zdroj: Město Horní Cerekev

Rekonstrukce jde podle Vaňkové podle plánu, do konce letních prázdnin bude hotovo. Od září budou všichni děti v novém. Pouze do října se ještě počítá se zateplením a úpravou fasády.

Stavební část rekonstrukce vyjde na 14 milionů korun, další dva miliony půjdou na moderní vybavení jídelny a kuchyně.

„Objekt byl dlouhé roky zanedbáván a rekonstrukce byla nutná. Už před dvěma lety jsme zrekonstruovali střechu, do které zatékalo,“ dodal starosta Milan Kunst.