„Vůbec poprvé do lavic základních škol usedne 5650 prvňáčků, do prvních ročníků středních škol dorazí zhruba 4800 studentů a v maturitních ročnících studium posléze ukončí zhruba čtyři tisíce studujících,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jan Břížďala.

Ten zároveň podotkl, že čísla ještě nejsou konečná. Jednak se do nich promítne počet ukrajinských dětí. Jich přes dvě stě nastoupilo v průběhu minulého roku, dalších sto padesát přišlo k zápisům. „Kolik ukrajinských dětí skutečně do škol 1. září nastoupí, budeme vědět až v průběhu prvních týdnů školní docházky. Očekáváme, že počty se budou měnit. Některé rodiny se během prázdnin vracely do domovské země, některé přirozeně změnily adresu a přestěhovaly se do jiného regionu,“ dodal Břížďala.

