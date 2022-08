Jednou z maminek, která by ráda služby školky využila, je Veronika Škrabánková. Má dvě děti, které, zatím nejsou školkou povinné. „Je dobře, že zde vznikne další školka. Dětí je opravdu hodně, ale míst méně. Do budoucna ji využiju a budu ráda, když v ní budou i mimoškolkové akce jako sportovní kroužky, dětské dny, pohádkové lesy nebo tvoření,“ zamyslela se žena z Humpolce.

Mrzí jí však, že z města kvůli výstavbě budovy ubude část travnaté plochy. „Té je v Humpolci málo a tohle jí zase trochu zabere. Možná by bylo lepší některé budovy zrekonstruovat než pořád přistavovat nové,“ dodala Škrabánková.

S kapacitou školství v Humpolci zápolí dlouhodobě. Letos v zápisu nepřijali padesát dětí. Takový problém by měl městu příští rok odpadnout. „Počítáme s tím, že školka současnou poptávku uspokojí. Už před čtyřmi lety bylo znát, že by byla potřeba. Dvě třídy budou věnované dětem do tří let. Přizpůsobíme tomu také interiéry,“ popsala místostarostka města Alena Kukrechtová

Školka bude stát v blízkostí přírody. Právě kvůli poloze dostala nová výstavba přednost před rekonstrukcí jiných budov. „Plánujeme, že by se tam v budoucnu přesunulo i ředitelství školky. V současnosti je ve Smetanově ulici. Tam už podloží nedovoluje další zatížení. A k jiným lokalitám také byly nějaké výhrady,“ vysvětlila Kukrechotvá.

Nová školka bude mít čtyři třídy pro zhruba sto dětí. Každá třída bude mít vlastní barvu. Tomu bude odpovídat také barevné ladění uvnitř jednotlivých tříd. „Měly by zde být speciální grafické prvky v městském vizuálu, jako jsou navigační tabule a piktogramy. Ty označí místa v šatně, umývárně nebo přihrádky. Ladit je budeme do přírodního prostředí, které se sem hodí. To znamená, že bude obsahovat zvířátka, rostliny, plody a živly,“ přiblížila ředitelka mateřské školy Hana