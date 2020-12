Že se letos nikam nepodívá, se dozvěděl začátkem března. „Přišly nám e-maily od leteckých společností, že se veškeré naše lety ruší. Do dnešního dne jsme od nich nedostali jediné euro zpět,“ prozrazuje Poulíček. „Během pár dnů začaly státy po celém světě zavírat své hranice a my jsme kvůli tomu neměli vůbec klidné spaní,“ dodává.

Museli proto vymyslet plán B. „Prvních čtrnáct dní jsme strávili v kanceláři přemýšlením, co vlastně bude dál. Bylo nám jasné, že materiály k dalšímu pořadu budeme tentokrát natáčet mnohem komplikovaněji než kdykoliv předtím,“ přiznává pelhřimovský cestovatel.

Nakonec padla volba na pořad o Česku. „Zavřené hranice a nemožnost opustit Česko nám vlastně nedávaly ani moc na výběr. Už v minulosti jsme se několikrát bavili o tom, že by nebylo špatné udělat film o zemi, která je naším domovem. Nikdy jsme to však nedotáhli dál než do fáze plánování. Nechali jsme zkrátka tento nápad otevřený a najednou se nám náramně hodil,“ podotýká Poulíček.

Ačkoliv by se tato volba mohla zdát snadnou, opak byl pravdou. „Vznikal v nejobtížnějších podmínkách, jaké jsme kdy s Agenturou Pohodáři zažili. Na spoustu míst jsme se kvůli úplně nové situaci nemohli vůbec dostat. Některá další místa jsme viděli zase jen díky známostem, které jsme si za ty roky vytvořili,“ vzpomíná devětadvacetiletý muž.

Na různé překážky naráží dodnes. Všechny své pořady totiž promítají v kinosálech, navíc primárně pro školy. „Ty teď ale mají úplně jiné starosti,“ je si vědom. „Nemůžeme tyto akce dělat živě, takže jsme se částečně přesunuli do on-line světa. Není to ale v takové míře, aby nás to uživilo. Museli jsme si proto najít dočasnou práci v úplně jiném oboru,“ svěřuje se.

Od svého koníčku se ale rozhodně odradit nenechává. „Už od mala mě nejvíce bavil zeměpis a vždy jsem říkal, že jednou pojedu na druhou stranu světa. Na cestování mě asi nejvíce baví poznávání odlišných zemí a kultur, ale i slýchání občas neuvěřitelných lidských příběhů. Také mě vždy nabíjí zvláštním pocitem dobrodružství, která na cestách zažíváme. Předávání všech těchto věcí dál divákům je navíc příjemným bonusem,“ usmívá se.

Nicméně s dalšími cestovatelskými projekty je už raději opatrnější. „Původně jsme měli jet do jihoamerického Ekvádoru. Bohužel pandemie, která na podzim začala opět nabírat na síle, nás znovu donutila změnit naše plány ve strachu, že bychom se tam nemuseli dostat,“ líčí Poulíček.

Příští rok tak bude podobný tomu letošnímu. „I v tomto případě jsme jako náhradní řešení vymysleli mnohem dostupnější zemi. Tentokrát diváky zavedeme na Slovensko, které jsme také ještě nikdy předtím nezdokumentovali. Určitě se mají na co těšit, tato země je velmi rozmanitá a nám Čechům kulturou blízká,“ dodává s tím, že fotografie ze všech cest zájemci najdou na jejich webových stránkách.