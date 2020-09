V zařízení, ve kterém onemocnělo 23 klientů jednoho z oddělení a 19 pracovníků, by podle předběžné dohody měli být do 23. září. Podle ředitele domova Petra Vaňka by se bez pomoci armády zřejmě neobešel, na zasaženém oddělení má jen šest zaměstnanců.

Vojáci ze 42. mechanizovaného praporu Tábor a z 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec budou v domově zajišťovat pomocné práce.

Vojáci mohli být vysláni na základně usnesení vlády z poloviny dubna, která v souvislosti s koronavirem povolila použití armády k záchranným pracím. Na Vysočině už v první polovině srpna armáda pomáhala v soukromém Alzheimercentru Jihlava.

Humpolecký domov důchodců zřizuje Kraj Vysočina, o pomoc armády požádal v pondělí. Domov se také snaží najít na výpomoc brigádníky. Podle Vaňka je odrazují přísné podmínky, které musejí pracovníci domova udržovat i mimo něj.

"Kdo přijde do styku s covid pozitivním, musí dodržovat karanténu, ale do práce může. U nás v sociálních službách je to jenom o tom - do práce, z práce," řekl Vaněk. Domov si proto zatím jen vytváří databází brigádníků. Dostal také nabídku z krajského domova pro seniory v obci Břevnice na Havlíčkobrodsku, v případě potřeby by mohl uvolnit čtyři pracovníky. Podle Vaňka je to dobré řešení, pracovníky by nebylo nutné školit. Břevnický domov pro seniory se s koronavirem potýkal na konci března.

Humpolecký domov má dvě samostatné budovy. Koronavirus se rozšířil v objektu v Lužické ulici nejprve jen v jednom ze dvou oddělení. Pět jeho klientů je nyní v nemocnici, jedna klientka zemřela.

Na Vysočině přibylo čtyřicet lidí, u kterých se onemocnění Covid-19 prokázalo. Nejvíce nakažených přibylo na Třebíčsku, a to šestnáct. Deset nových případů zaznamenává okres Jihlava a sedm Žďár nad Sázavou. Na Havlíčkobrodsku je nově pět nakažených a Pelhřimovsko má dva nové případy.

„Tato čísla jsou doběh všech ostatních ohnisek. Na Třebíčsku je to údajně takový rodinný rozptyl, na Žďársku dojíždí ta svatba a také tam máme městský úřad. Navíc se objevují školy. Ale ne, že by se zavíraly celé, ale vždycky se to řeší v rámci třídy. Takže tam máme čtyři střední, tři základní a asi pět mateřských škol,“ informoval Jiří Kos.

V kraji se za posledních čtyřiadvacet hodin vyléčilo pětadvacet lidí. Na vysočině je tedy aktuálně 344 nakažených.

Odborníci udělali dalších 581 testů.