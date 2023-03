V pelhřimovském bazénu mají od tohoto týdne novinku pro návštěvníky. V šatnách na převlékání přibyly tři sušičky plavek. Za deset vteřin mají lidé plavky suché. Z oslovených bazénů na Vysočině je ten pelhřimovský jediný, který tuto službu plavcům nabízí.

Nová sušička v pelhřimovském bazéně. Vysuší plavky do deseti vteřín. | Foto: Pelhřimovská sportovní

„Rozhodli jsme se zvýšit návštěvnický standard, proto sušičky přibyly ve všech třech šatnách, které máme. Tedy v dámské, pánské i smíšené pro skupiny. Hodně je využívají děti, které sem jezdí na plavání,“ uvedl Martin Mareš, jednatel Pelhřimovské sportovní. Konkrétně je lidé najdou v místnostech mezi šatnami a sprchami.

Sušička funguje jako odstředivka. Lidé dají plavky do bubnu a během deseti vteřin je mají suché. „Výrobce uvádí, že během té doby se plavky zbaví až pětadevadesáti procent vlhkosti,“ dodal Mareš.

V jihlavském krytém bazénu Evžena Rošického měli sušák na plavky před časem na měsíc vypůjčený, ale nakonec ho nastálo nepořídili. Ani v dalších oslovených bazénech kupovat toto zařízení nechtějí.

Šárka Vostálová z Třebíče chodí pravidelně plavat do třebíčského aquaparku Laguna. „To by se mi líbilo, kdybych si plavky hned po koupání mohla osušit a nepřevážela je mokré,“ uvedla na dotaz, zda by sušák v bazénu uvítala. Ani vedení třebíčského aquaparku však v nejbližší době nemá v plánu do sušičky investovat.

Stejně tak reagovali na dotaz v Relaxačním centru ve Žďáře nad Sázavou. Ani zde neplánují přístroj pořizovat. Sušičku nemají ani v Městských lázních v Novém Městě na Moravě. Tady se ale v tomto směru blýská na lepší časy. Uvažují, že ji přeci jenom zakoupí.