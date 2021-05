Děti, které navštěvují základní školu v Košeticích, by se v blízké době mohly více věnovat manuálním činnostem.

Vedení Základní školy a Mateřské školy Košetice společně se zástupci obce plánují postavit školní dílny. Děti se tak naučí nespočet činností. | Foto: Deník/Denisa Krejčí

Vedení školy společně s obcí plánuje v Košeticích postavit školní dílny. „Takový plán stoprocentně vítám,“ potěšil se Vladimír Šimůnek z Košetic, jehož syn navštěvuje tamní mateřskou školu. Je přesvědčený, že by děti měly být více manuálně zručné. „Teď jenom sedí u počítače. Až naše generace řemeslníků odejde, kdo to po nás bude dělat? Já jsem zámečník a svářeč, takže vidím, jak to je. My jsme taky chodili do dílen,“ myslí si.