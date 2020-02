Děti v jedné z pelhřimovských školek zkouší nový zábavný a vzdělávací program. Mateřská škola Komenského v Pelhřimově se totiž stala jednou z pilotních škol nového vzdělávacího projektu DIGI bez DIGI. Zábavný a vzdělávací program přibližuje dětem předškolního věku abstraktní svět digitálních technologií, a to prožitkem, formou hry, ale přitom bez použití tabletů a počítačů.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Štěrba

Od začátku roku tak mohou děti z mateřské školy absolvovat šest lekcí, jako je Malý datový expert, Co je to internet? nebo Malý programátor. Na každou lekci přijede do mateřské školy zkušený lektor se sadou speciálních pomůcek a stráví s dětmi šedesát minut, během kterých děti sbírají vstupní informace, naučí se orientovat na čtvercové síti pomocí souřadnic, hrají si na roboty a programátory.