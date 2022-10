Rozmach nemocí podle dětského lékaře Richarda Rýznara zároveň souvisí s lockdowny z předchozích let. „V době zavřených škol a školek byly ordinace pediatrů zcela prázdné. A právě mezi vrstevníky si dítě postupně buduje přirozenou obranyschopnost. Když se vyhnulo covidu, zůstalo většinou zcela zdravé. A to ho mohlo poškodit, takže teď pojede od základů,“ popsal paradox Rýznar.

Vliv na onemocnění má také počasí. A to právě letos výrazně ovlivňuje, jak jsou třídy školek plné. Takovou zkušenost má ředitelka pelhřimovské mateřské školy U Stínadel Hana Šimanová. „Dnešní rok je zvláštní a netypický. Teploty hodně kolísají. A na ročním období dost záleží. V červnu jsou třídy plné,“ zhodnotila Šimanová. Počet nemocných dětí je podle ní srovnatelný s obdobím tři roky zpátky. „Tento týden jsme měli dost nemocných. Opakují se virózy rýmy a kašle. Zdravé a nemocné děti se protočí,“ přiblížila Šimanová.

Jak se chránit před nemocemi?

Základem je hygiena.

Před jídlem a po toaletě je nutné si umýt ruce.

Imunitě pomáhá dostatek spánku a kvalitní strava.

Dítě by rodiče neměli držet ve sterilním prostředí, aby si vybudovalo obranyschopnost.

Zároveň nemá být v blízkosti cigaretového kouře.

Když už onemocní, je důležité nepodcenit zotavení.

To by mělo trvat minimálně týden.

Pediatr Richard Rýznar varuje před vlnami nemocí, které mohou v následujících měsících nastat. „Děti budou dohánět posilnění imunity. Krátkodobé virózy jsou obvyklé jednou až dvakrát za měsíc,“ vysvětlil Rýznar. Zbystřit by rodiče měli, pokud infekce trvaly dlouho a přinesly by komplikace. „Těmi je zápal plic či otrava krve. Podezřelé je, když se doba mezi onemocněním zkracuje. Pokud jsou nějaké pochyby, je lepší se domluvit s dětským lékařem,“ doporučil Rýznar.

Situace je podle zástupkyně ředitelky Olgy Holubové dosud stabilní ve školce Pod Náspem v Pelhřimově. „V pátek jsme měli dvanáct dětí z osmnácti. To se týká těch nejmenších. Předškoláci většinou chybí dva až tři. Když je horší počasí a prší, chybí jich víc. Většinou za to mohou chřipky a rýmy. Covid měla tento měsíc jen jedna holčička,“ uzavřela Holubová.