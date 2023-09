Právě jako džungli toto místo vnímají a popisují i místní, kteří v nedalekých Syrovicích bydlí. Smutný pohled je to například pro Jana Balíka. Ten má na statek vzpomínky z dětství i rodinné vazby. „Vždycky na zimu tam jezdíval můj děda, když to ještě fungovalo. Bral si tam obilí pro dobytek,“ připomíná důchodce, že nyní opuštěné místo v minulosti žilo. V jeho okolí si jako dítě hrával s kamarády na partyzány a vojáky. „Je katastrofa a ostuda, co se s tím stalo. Je škoda, že to nyní tak chátrá. Před desítkami let to tak vůbec nevypadalo,“ nastiňuje Balík.

Státní zemědělství padlo. Jeho pozůstatky dál chátrají

Dvůr Spetice je starý více než sto let. Nejvíce prosperoval v období před druhou světovou válkou. Býval totiž v okolí vyhlášený chovem dobytka nebo prasat. Skladovalo se tam také obilí. Jenže po únoru a převratu roku 1948 přišlo zestátnění. Objekt už nedostával potřebnou péči, přestal bývat využívaný, postupné začal chátrat a nakonec přišel úplný úpadek. Změna k lepšímu nepřišla ani po sametové revoluci, kdy hospodářství přešlo zpátky do soukromých rukou.

Statek nakonec v devadesátých letech získal Eduard Kadrnka. Je to vnuk bývalého majitele, který statek vlastnil ještě ve dvacátých letech minulého století. Kadrnka Deníku vysvětlil, proč se v blízké době zašlá sláva nevrátí.

„Částečně to využíváme, ale ne tolik jako v minulosti. Těch více než čtyřicet let bez pořádných investic objektu ublížilo. Kdybychom to chtěli zrekonstruovat, museli bychom do toho vložit několik stovek milionů korun. Něco takového ufinancovat ze zemědělské výroby je nereálné,“ přibližuje současný majitel s tím, že na nové využití objekt bude muset čekat.

Dvůr Spetice u Nových Syrovic



Kde stojí: Statek Spetice stojí z jedné strany u silnice druhé třídy II/411 a z druhé strany poblíž Spetického rybníka. Je to mezi vesnicemi Nové Syrovice a Kojatice na Třebíčsku. V těsné blízkosti je bytový dům a autobusová zastávka z obou směrů silnice.



GPS lokace: 49.0060350N, 15.7303814E



Kdy a kým byla postavena: Statek je více než sto let starý. V roce 1885 náležely k zdejšímu panství parní mlýn, pila, cihelna. Sídlem panství byl zámek v Nových Syrovicích. V roce 1921 statek zakoupil Eduard Kadrnka. Ten ho využíval až do vyvlastnění v roce 1948. Po sametové revoluci se hospodářství vrátilo jeho vnukovi.



Kdy a jakou zažila největší slávu: Největší význam měl dvůr před rokem 1948. Tehdy se na něm chovali býci, jalovice nebo prasata. Skladovalo se tam také obilí. Spetice fungovaly jako úspěšné hospodářství.



Současný stav: Statek několik desítek let chátrá. Propadávají se střechy budov, okolí zarůstá trávou a plevelem. K původnímu účelu už se hospodářství nevyužívá. Ke změně by byly potřeba stovky milionů korun. V dohlední době se na místě nic nezmění. Hospodářství patří Eduardu Kadrnkovi.

Kudrnka do Spetic v současnosti nijak neinvestuje. „Nedává to žádný smysl. Když bychom tam dali na opravu i jen pár milionů korun, tak se nic nezmění. Nepůjde to vůbec poznat. Byla by to akorát černá díra na peníze. A já bych potřeboval křišťálovou kouli, abych věděl, jestli se podmínky někdy změní,“ nechce spekulovat Kadrnka. Ten se zároveň stará o jiný statek nedaleko Nových Syrovic. Mikálku však po revoluci potkal jiný osud než Spetice. Podařilo se do ní investovat a opravit ji. „Mikálka nyní funguje standardně stejně jako jiné hospodářské podniky,“ dodává zemědělec.

Pouze pár desítek metrů a na dohled Speticím leží bytový dům. Ten už dva roky patří Martinu Petříčkovi. „Byty pronajímám. Občas tam i sám jezdím. Pokaždé, když tam jedu, mi to přijde ještě zchátralejší než před tím. Není to nejhezčí výhled. Mohu si jen představovat, jak to tam vypadalo dříve, když to fungovalo,“ zamýšlí se nejbližší soused.

Místní doufají, že se z problémové lokality a džungle znovu stane civilizace. „Mohly by tam třeba vzniknout byty. Na to ten dvůr má dostatek prostoru,“ neztrácí naději obyvatel Syrovic Jan Balík.