Deník představí lídry stran, kteří usilují o křeslo hejtmana Vysočiny

Co chtějí prosadit kandidáti, kteří by po volbách rádi usedli do hejtmanského křesla? Jaké jsou jejich programové priority? A kde na všechno vezmou peníze? I o tom bude řeč na úterní debatě s lídry stran kandidujících v krajských volbách, kterou Deník pořádá v hotelu Atom v Třebíči.

Jiří Běhounek. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot