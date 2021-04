Centrum Humpolce čekají opravy i letos. Na loňskou rekonstrukci Masarykovy ulice a části ulice 5. května navážou práce v dalším úseku. Ve čtvrtek 1. dubna nastoupí do ulice 5. května plynaři.

Opravy v Masarykově ulici a části ulice 5. května v Humpolci v roce 2020. | Foto: Aneta Slavíková

Práce, které si vyžádají dopravní omezení, budou pokračovat až do konce dubna. „Rekonstrukce zasáhne část od vjezdu do pivovaru až po Elektrocentrum Maryška, druhá větev oprav skončí ve směru na Jihlavu po stávající vjezd do pivovaru,“ sdělila mluvčí humpolecké radnice Aneta Slavíková.