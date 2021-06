Ženě ve středním věku se náhle zastavilo srdce. Ke kolapsu došlo na Pelhřimovsku a jako první byli na místě hasiči z Humpolce. U pacientky prováděli resuscitaci s použitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED) až do příjezdu zdravotnických záchranářů. A právě díky zmíněnému přístroji a včasnému zásahu se podařilo začátkem letošního roku zachránit ženě život.

Defibrilátor. Ilustračbní foto. | Foto: Archiv

Automatizovaný externí defibrilátor budou v blízké době mít k dispozici i hasiči z Nového Rychnova. „Rozhodně to vítám. Sami jsme o to usilovali několik let, takže jsem rád, že se to nakonec podařilo,“ pochvaloval si velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Novém Rychnově Milan Vopálenský.