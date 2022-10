Pro větší úlovek je přesto potřeba do lesa vyrazit. A hvozdy za Zubřím jsou pro to ideální. Za vesnicí totiž rostou listnaté i jehličnaté stromy, díky čemuž by měla být nabídka hub pestrá. První zastávka je toho důkazem. Narážíme na houbu abstinentů, hnojník. „Je jedlý, ale já hnojníky nesbírám. Jsou totiž mezi nimi druhy, které obsahují nenápadné jedy. Když se člověk do týdne po požití hnojníku napije alkoholu, dostane otravu. Nedokáže správně odbourat alkohol z těla. Zničí si ledviny,“ varuje znalkyně s tím, že do košíku patří jen to, co bezpečně poznáme.