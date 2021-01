Konkrétně se jedná o obchodní zónu, která by měla stát v blízkosti současného Penny Marketu.

V plánu je stavba supermarketu Billa a dalších tří menších obchodů. „Údajně jistá by měla být prodejna Pepco, což si myslím, že ocení především mladé rodiny s dětmi. Pak je plánováno s drogerií a u dalšího obchodu se uvažovalo mezi lékárnou a tabákovými výrobky,“ nastínil plány developera Jaromír Pařík, starosta Kamenice nad Lipou.

Podle něj by nové obchody mohly rozšířit služby nejen tamním obyvatelům. Místní ale mají strach z toho, jaké dopady to bude mít na menší prodejce a celkový život ve městě. „Je mi líto malých podnikatelů. Za prvý na tom budou biti místní obchodníci a za druhý bude centrum města úplně mrtvý,“ přemítala Petra Kolářová.

Podobný názor má i živnostnice Jana Vyhnálková. „Tak asi skončíme nebo to centrum města se myslím úplně vyprázdní. Co je nové, to lidi chtějí. Ze začátku určitě a pak se uvidí. Je tady penny a žijeme. Ale jestli se tam objeví drogerie a jiné obchody, tak centrum úplně vymře a nebude tu nic. Zůstanou tu akorát vietnamští prodejci. Je to škoda, že se obchody stěhují na periferii za město,“ zoufala si Jana Vyhnálková, která ve městě provozuje prodejnu s ovocem a zeleninou, smíšený obchod a cukrárnu.

Někteří nové obchody naopak vítají. „Jsem rád, že je tu další alternativa pro nákup. Kdo chce, tak podpoří místní prodejce a kdo to moc neřeší a chce si hlavně nakoupit, tak půjde do supermarketů. Je dobře, že lidé budou moci hodnotit nabídku a služby obchodů a že se tu vytvoří konkurence, která bude posouvat celkový standard jednotlivých prodejen,“ mínil Karel Slunečko.

Obchodní zóna by mohla na okraji Kamenice začít fungovat do roka. „Pokud proběhne kladná odezva na zastupitelstvu města, které bude v polovině února řešit prodej městského pozemku v dotčené lokalitě, tak by se podepsala smlouva. Se soukromími vlastníky už jsou podle developera dohodnuti a mají podepsané smlouvy o odkupu. Začít budovat chtějí na jaře,“ informoval kamenický starosta.