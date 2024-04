Cyklostezka se líbí i procházejícímu Josefu Doubkovi, ale jak dodává, něco mu vrtá hlavou. „Zajímalo by mě, kde budou návštěvníci cyklostezky parkovat. Místní si sem dojdou, ale jak se rozkřikne, že je v Pelhřimově nová cyklostezka, začnou sem jezdit třeba lidé odjinud a samozřejmě autem. Tak by mě zajímalo, kam ho dají. Také nějaké odpadkové koše a třeba hygienické WC bych přidal, “ poznamenal.

Místostarosta Pelhřimova Zdeněk Jaroš přiznal, že na otázku jak a kde budeme parkovat, začíná být poněkud alergický. „Cyklostezku v Pelhřimově jsme postavili proto, aby se na ní sportovalo. Cyklista auto nepotřebuje, bruslař si může vzít výbavu do batohu. Z města je to sem kousek cesty, to snad každý dojde. Většině z nás by neškodilo trocha pohybu místo ježdění autem ,“ konstatoval s tím, že žádné zvláštní parkoviště u cyklostezky město stavět nebude, protože to není nutné. Návštěvníci odjinud si ve městě nějaké parkovací místo najdou.

Místostarosta návštěvníky cyklostezky raději pozval na slavnostní otevření cyklostezky, kde nebude chybět dobrá zábava pro malé i velké. „Pro děti i dospělé bude připravena řada atrakcí a zábavy, včetně opékání špekáčků, které budou k dispozici zdarma, což platí i pro pivo a limonádu. K poslechu a tanci zahraje kapela Synkopa. Ale to není vše! Během slavnostního otevření budou k dispozici i zábavné a informační stánky, které nabídnou širokou škálu užitečných informací a zábavy,“ upřesnil.

Slavnostní otevření cyklostezky je v sobotu 13. dubna ve 14 hodin. Začne žehnáním výklenkové kapličky u odstavného parkoviště cyklostezky, které provede farář Gottschalk Karol Lovaš. Poté se hosté přesunou na hráz Kulíkova rybníka, kde se dozví jak a proč cyklostezka vznikla.

Pro místostarostu Zdeňka Jaroše je nová cyklostezka srdeční záležitost. stezka nabízí zajímavou a hlavně bezpečnou cestu cyklistům z Pelhřimova směrem na Pavlov. Díky ní se vyhnout rušné silnici na Rynárec. Z cyklostezky se nabízí několik možností, jak pokračovat po polních cestách či silnicích nižší třídy třeba na Křemešník, Lešov, Čejkov či do Nového Rychnova.

Budování cyklostezky stálo víc než osmatřicet milionů, uskutečnilo se po etapách na značnou část získalo město dotace.