Cyklisté budou mít v Humpolci novou cyklostezku, dělníci dodělávají druhou etapu

Do konce měsíce bude hotová další etapa cyklostezky u Humpolce. Tu chodí využívat také Pavel Zelenka. „Počkáme, až to otevřou a až bude lepší počasí. Pak se podíváme, co je nového. Spíše ji ale navštěvujeme po svých, než na kole. Letos jsme tam ještě nezavítali. Naposledy jsme tam byli loni, takže to napravíme. Její návštěvu doma naplánujeme nějak spontánně,“ prozradil se smíchem Zelenka.

Nejde o poslední plánované úpravy cyklostezky. „Máme hotovou první fázi, doděláváme druhou a další plánujeme. Chceme pokračovat, ale zatím to drhne. Ne všichni majitelé pozemků jsou totiž ochotní ho prodat. Takže jde o dlouhodobý proces," sdělil místostarosta Humpolce Vlastimil Brukner. A dodal, že letos jde o poslední úpravu. Práce budou pokračovat za rok, pokud se s majiteli pozemků dohodnou.