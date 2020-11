Jako houby po dešti rostou knihobudky na Pelhřimovsku. Dalším místem, kde si mohou milovníci čtení bez problému půjčit, vzít nebo vyměnit nějakou knížku, jsou Košetice. Stalo se tak díky zájmu aktivního dobrovolníka pelhřimovské Hodiny H Martina Pinkase.

V Košeticích na Pelhřimovsku vznikla další knihobudka. | Foto: archiv Hodiny H

„Máme doma jako většina domácností nějaké staré knihy. Jsou to někdy fakt krásné kousky, nicméně nejsou třeba atraktivní. Takže jsou někde v krabici nebo v knihovně a jen na ně sedá prach. A když jsem se doslechl o nějakém konceptu knihobudek, dost mě to zaujalo. Řekl jsem si, že bychom tam mohli všechny ty knihy dát a určitě by našly někoho, kdo by z nich měl potěšení. A jelikož knihobudky v Pelhřimově vyrostly pod křídly Hodiny H, organizací se kterou se znám, rozhodl jsem se, že bych jim rád pomohl s rozšiřováním tohoto projektu,“ popsal gymnazista Martin Pinkas, proč budování knihobudek podpořil.