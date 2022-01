Jenže nyní i Důl má na covidové mapě svoji výstražnou tečku.

Podle starosty Strnada je Důl maličká obec, kde žije asi padesát lidí. „Většinou důchodci, nebo mladí, kteří ale bydlí jinde a do vesnice dojíždějí,“ řekl starosta.

Cesty k veterináři

Protože všechny svoje sousedy zná velice dobře, věděl i kdo je člověk, který se covidem nakazil. „Paradoxní je, že ten člověk skoro nikam nechodil. Je to takový samorost. Pracoval doma, z vesnice se celé dny nehnul. Snad ani na nákupy nejezdil. Až mu onemocněl pes a on s ním začal jezdit k veterináři na vyšetření,“ popsal starosta Strnad, jak celý případ asi začal.

Podle starosty se onen pozitivní nakazil mimo obec. „Podle toho, co vím, co mi říkal, tak se asi nakazil od někoho v čekárně na veterině, ale tak přesně se to tvrdit nedá. Pes mu stejně nakonec zašel,“ dodal Strnad s tím, že samozřejmě je to jen teorie a těžko prokazatelná. Podle starosty je stejně ale celý případ zvláštní. „Je to takříkajíc velká smůla. Pár cest mimo obec a nakazíte se. Jenže mladí co k nám do vesnice jezdí, pozitivní nejsou. Já tomu nerozumím,“ povzdechl si.

Silnice Vysočiny zahlcuje čím dál více aut, dálnicí projede 42 tisíc aut denně

To ještě nedávno obec Důl patřila k premiantům, kterým se covid vyhnul. Podle starosty v tom hrálo největší roli zejména zodpovědnost a proočkovanost. „Máme štěstí, že patříme k několika málo místům v Česku, kterým se covid prozatím vyhýbá. Lidé se k sobě chovají zodpovědně a neporušují vládní nařízení. Většina z nich je zároveň očkovaná. Vyčíslil bych to přibližně na osmdesát až pětaosmdesát procent,“ řekl starosta Deníku ještě před několika měsíci. Právě na Pelhřimovsku uvádí statistiky dlouhodobě nejvyšší zájem o očkování proti covidu-19.

Důchodci a chalupáři

Bez jediného nakaženého je stále obec Sloupno na Havlíčkobrodsku.

Od začátku pandemie ani jeden. „Jsme maličká obec. Většina jsou důchodci, zbytek chalupáři. Ti, když přijedou na chatu, zdržují se doma a nikam nechodí. Navíc počasí nám přeje, aby se lidé nesrocovali,“ řekl Deníku starosta Jaroslav Slanař. Zatím se obci daří.

Málo sester na Vysočině: Práci bych neměnila, říká Marie Kafková z Brodu

Podle zkušeného hygienika Jiřího Kose, dnes již v důchodu, se ale jedná pouze o statistiku, která nemusí mít s realitou v obci nic společného. „Není vyloučené, že se v takových vesnicích někdo už koronavirem dávno nakazil, ani o tom neví, protože neměl žádné příznaky. Takže vycházíme pouze z čísel,“ konstatoval při posledním sčítání covid pozitivních na konci loňského roku.

Jedno ale tyto obce podle hygienika společné mají. „Jedná se o hodně malé vesnice, kde nejsou sociální kontakty. Žijí tam hlavně důchodci, občas chalupáři. Lidé nejezdí do práce, není tam hospoda, není tam obchod. Takže jsou v podstatě v izolaci od okolí,“ vysvětlil hygienik.