Vejde se tam stolek, lavička, židličky i designový stojan na jízdní kolo a květináče po stranách. Veřejnost zrovna tuhle novinku na sociálních sítích hlasitě zkritizovala, pravdou ale je, že do kaváren začínají opět po dvou letech omezení chodit lidé. Jestli jim budou návštěvu zpříjemňovat další parklety se zatím neví. „Uvidíme, jak si to lidé oblíbí. Pak bude na rozhodnutí zastupitelů, co s tím dál,“ uvedl Vymazal.

Ale zpět k podnikům, kde káva nejen chutná, ale i voní až na ulici. „Kavárny už po staletí představují pro tvůrce zajímavé, inspirující prostředí, a to jak pro tvůrčí osobnosti literární, tak umělecké, v kavárnách se tvořila i politika,“ připomněla jihlavská radní pro kulturu Silvie Čermáková. „Kavárny jsou zároveň místa setkání napříč generacemi a společenským postavením. Jejich existence a různorodost dodává městu život a ducha,“ dodala.

Mezi kavárny, které jsou v Jihlavě nové a zákazníci si je oblíbili, patří ArtCafé ve Věžní ulici. „Je to kavárna, která povýšila přilehlý venkovní prostor hradebního parkánu na takový malý jihlavský Montmartre a udržela tam atmosféru i v době lockdownu a výrazných omezení veřejného života v době covidu,“ ocenila Čermáková.

V Havlíčkově Brodě je pak nová kavárna P Cafe u tamní prodejny Pekařství Řečice. „Za mě je to nejlepší pekárnička v Brodě. Kavárnu s tím spojenou jsem ještě netestoval, ale jestli tam nabízí jejich pečivo, určitě to špatné nebude,“ zhodnotil novinku student Matěj Janáček.

Prostory přitom byly připravené za pouhých pět měsíců. „Vzápětí po otevření protiprávní nařízení vlády diskriminačně zakázalo návštěvu kaváren neočkovaným a kavárna byla na zavření. Protože jsme s tím ale počítali, koncept je pekárna a kavárna dohromady a tak jsme to zvládli,“ vzpomněla jednatelka kavárny Simona Částková.

Chválí si, že do kavárny chodí milí a úžasní zákazníci. Brodská kavárnička je přitom jen menší sestřička velké kavárny ve Žďáru nad Sázavou. „Už nyní bychom ve špičkách potřebovali větší prostor,ale nafouknout se neumíme,“ usmála se při hodnocení návštěvnosti brodské pobočky Částková. Pustit se do podnikání v gastru právě nyní by ale jednatelka doporučila jen těm, kteří milují adrenalin.

Secesní styl pak láká zákazníky do brodské Kavárny Ve Vile. „Snažíme se navázat na předcovidové období, pořádáme opět kulturní i jiné akce a návštěvníci se vracejí. Napomáhá tomu velká letní terasa s domečkem se skluzavkou a atrakcemi pro děti,“ řekl jednatel Petr Homolka.

Styl interiéru byl prý jasná volba, odpovídá době, kdy byla Vila postavená. „Dbáme na kvalitu všeho, co nabízíme. Od pro nás pražené kávy, přes kvalitní francouzská, moravská a italská vína, skutečně domácí limonády, až po pochutiny naší výroby,“ vyjmenoval Homolka. I když je podle něj kaváren ve městě poměrně dost, věří, že dobrý styl a úroveň si najde své zákazníky.

Návštěvnost roste nejen v kavárnách, ale také v bistrech. V krajském městě Vysočiny je vyhlášený Zverimex BistroBar. „Koncept jídla, které se hodí k pivu, jídla, po kterém si prostě dáte ještě jedno, jídla, které láká k tomu prosedět tu večer, zkusit i nějakou míchačku na baru, to bude fungovat,“ zhodnotil podnik Lukáš Hejlík ve své Gastromapě.

V Havlíčkově Brodě je pak Bistro Čistá duše. Daří se mu. „V poslední době Bistru vzrostl počet zákazníků, hlavně těch, kterým zajišťujeme občerstvení na oslavy, konference, teambuildingy a další akce. Oblíbili si totiž naše netradiční chlebíčky a zákusky,“ sdělila za bistro Edita Veselková. I když bister přibývá, stále ještě je prostor pro nové podniky .

Návštěva bistra je přitom něco úplně jiného než skočit do fast foodu. V Bistru Čistá duše si vše vyrábí sami, z čerstvých a sezónních surovin, preferují přitom místní dodavatele. Obědová menu jsou bez masa a oprašují místní recepty našich předků. „Přidanou hodnotou našeho Bistra je, že dáváme šanci lidem s duševním onemocněním či jiným handicapem zapojit se do pracovního procesu,“ doplnila Veselková.

Bistra ale poslední dobou stále častěji nahrazují food trucky. Ne vždy jsou ale vhodné. „Patří možná na jednotlivé akce, ale určitě je nepovažuji za žádoucí součást městského veřejného prostoru. I v rámci akcí je třeba uvážit, jakou podobu mají mít a zda tvoří kolem sebe atmosféru a prostředí, nebo tvoří spíš bariéru,“ uzavřela radní Čermáková.