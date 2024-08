Čísla nakažených podle statistik hygienické stanice stoupají. V pondělí bylo na Vysočině třicet lidí s nově prokázaným onemocněním. Minulý týden v pondělí jich bylo pouze čtrnáct. Rozdíl je tedy zřejmý.

Nárůstu případů si všímají i obvodní lékaři. „Potvrzuji nárůst případu covidu za poslední dobu. Za pondělí a úterý eviduji čtyři případy,“ informovala praktická lékařka v Havlíčkově Brodě Miroslava Stará. „Čísla pozitivních testů se zvyšují poslední tři týdny,“ dodala.

To potvrzuje i mluvčí hygienické stanice na Vysočině Jana Böhmová. „Došlo k mírnému nárůstu počtu případů oproti předcházejícím letním měsícům. Nárůst je patrný v srpnu. Čísla však nejsou alarmující,“ vysvětlila Böhmová.

Během července krajská hygienická stanice evidovala šedesát případů covidu na Vysočině. V letošním měsíci jich je necelých dvě stě třicet. „Nejvíce případů covidu je v tomto měsíci na Třebíčsku, nejméně na Jihlavsku,“ upřesnila Böhmová.

Přestože data krajské hygienické stanice ukazují, že v okrese Jihlava je nejméně případů s tímto onemocněním, v Jihlavské nemocnici bylo během srpna dvacet hospitalizovaných pacientů s touto nákazou. „Nárůst oproti červenci je zřejmý, tehdy jsme nakažených měli pouze pět,“ vysvětlila vedoucí ústavní epidemiologie v jihlavské nemocnici Petra Vavřinová.

Největší pozor by si měli dát hlavně senioři a chronicky nemocní lidé. „Zasažení s nějakými fatálními důsledky se týká lidí, kteří jsou komorbidní. To znamená, že mají spoustu chronických onemocnění, nízkou imunitu,“ vysvětlila Vavřinová.

Za zvyšující čísla podle mluvčí hygienické stanice může nová varianta viru. „Za nárůstem případu je patrně nová varianta omikronu označovaná jako „FLiRT“,“ uvedla Böhmová. Podle Státního zdravotního ústavu lze předpokládat, že nové varianty povedou k nárůstu případů v populaci a mohou způsobit další vlnu infekcí.

Praktičtí lékaři uklidňují

Někteří praktičtí lékaři však nevidí situaci tak dramaticky. „Že by byl vyloženě nárůst v naší ordinaci, tak to ne. Občas tady zachytíme nějakého covid pozitivního pacienta, ale řekla bych, že jsou to jednotky pacientů za týden,“ popsala situaci praktická lékařka z Třebíče Ilona Boučková. „Během pondělí a úterý jsme měli pouze jednoho covid pozitivního pacienta,“ doplnila.

Podobně to vidí i praktická lékařka z Jihlavy, Svatava Vosáhalová. „Myslím si, že se pouze začalo více testovat, covid zatím nestoupá tolik. Teď je mnohem větším rizikem černý kašel, který je často se zápalem plic. Covid je samozřejmě viróza, u starších nemocných lidí to může být špatné. Nicméně komplikované covidy teď skoro nevidím,“ popsala situaci ve své ordinaci lékařka.

Černý kašel na vzestupu

Pacientů s černým kašlem má však Vosáhalová ve své ordinaci dost. „Černý kašel dělá opravdu takové hodně silné ataky, nakažení v noci nespí, až se dusí nebo zvrací. U černého kašle lidi kašlou a vůbec jim není lépe za týden, ani za dva. A přijdou většinou třetí nebo čtvrtý týden, že kašlou stále stejně nebo ještě více, nic v lékárně nepomáhá,“ popsala situaci Vosáhalová.

Nejvíce nakažených černým kašlem podle dat krajské hygienické stanice bylo letos v dubnu. Od té doby se počet zase snižuje.

Lidé mohou nákaze předcházet. Podle lékařky Kristýny Roubalové je důležité se proti černému kašli nechat naočkovat. „Hlavně těhotné ženy v třetím trimestru by měly, aby ochránily narozené miminko, a stejně tak všechny, kteří s miminkem přijdou do kontaktu, je vhodné naočkovat,“ vysvětlila praktická lékařka z Havlíčkova Brodu.

I na covid je podle mluvčí hygienické stanice na Vysočině vhodné se očkovat. „Očkování zůstává nejúčinnější prevencí infekce covid-19,“ vysvětluje.

Zároveň je důležité dodržovat zdravou životosprávu. „Předcházet se tomu dá samozřejmě tak, že se člověk bude zdravě stravovat, nechodit do prostor, kde je hodně lidí, průběžně si desinfikovat ruce, podporovat imunitu a otužovat se, to je všeobecně takové doporučení pro virózy,“ sdělila lékařka Boučková.