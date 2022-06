Miroslav Babyjšek Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

dělník, Pelhřimov

Město nám slíbilo nový skatepark. A ten není. Přitom povrch na starém hřišti připomíná struhadlo, když člověk spadne. Slíbilo opravu bazénu. To taky nebude. Prý musí šetřit. Chtělo by to vidět výsledky práce.