Jak říká Deníku, z jižních Čech ho do Humpolce pozvala místní radnice, konkrétně odbor životního prostředí a památkové péče. „Jak je vidět, vedoucímu odboru Františku Kocmanovi na zeleni ve městě záleží,“ zdůrazňuje. Miroslav Kohel je špičkou ve svém oboru. Deník ho zastihl, jak se v předklonu pohybuje několik metrů od jedné z urostlých lip a v opatrně vyhloubené brázdě kontroluje kořeny. „Pravda je bohužel taková, že stromy na staveništi po nájezdu strojů často utrpí. Kmeny sice chrání dřevěné bednění, ale bagr likviduje jejich kořeny hodně necitlivě. Prostě při hloubení jam několik metrů kořeny doslova vyrve ze země. Jenže to může do budoucna strom nenávratně poškodit a on časem uschne,“ vysvětluje Deníku.