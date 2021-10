„Nejkreativnější design stavby, čistota a preciznost provedení letos vynesly vítězství tandemu Tadeáš Siwek a Petr Skála ze ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova,“ informovala Mluvčí Kraje Vysočina Eva Neuwirthová.

Pro zadání letošní soutěže byla záměrně vybrána klenba. „Už příroda nám dává následováníhodné příklady, klenba spojuje historii lidstva, je základním stavebním prvkem,“ vysvětlil důvody pro výběr stavebního objektu Miloň Marek ze Střední odborné školy Nové Město na Moravě.

Tři a půl hodiny intenzivního stavění absolvovalo celkem 38 dětí z toho 17 dívek. Jejich zájem o stavební obory není překvapivý, řada z nich má už na základní škole zájem v budoucnu studovat například architekturu nebo stavební design.

Výsledky letošního ročníku soutěže Cihla k cihle



1. Tadeáš Siwek, Petr Skála, ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova



2. Jana Zbytovská, Michal Šafr, ZŠ a MŠ Jimramov



3. Magdaléna Drlíčková, Sára Zemanová, ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova



4. Miroslav Čapek, Jakub Vašíček, ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou



5. Natálie Košťálová, Denisa Tlačbabová, ZŠ Velký Beranov

I tyto obory nabízí hned několik středních škol zřizovaných Krajem Vysočina. „Není vyloučeno, že bych v budoucnu rád navrhoval moderní domy, asi by mě to i bavilo. Mám ale ještě dva roky na to, abych se rozmyslel, která střední škola je pro mě ta pravá,“ řekl letošní nejúspěšnější stavitel Tadeáš Siwek.

Jeho týmový kolega Petr Skála přiznává, že o stavební škole v budoucnu neuvažuje, a to i přesto, že ho malé cihličky baví. Oba členové vítězného týmu se shodli na tom, že svou stavbu nechají bezejmennou.

Speciální cenu studentské firmy A design Nové Město na Moravě – profesionální focení – získaly Markéta Procházková a Lucie Marešová ze ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská.