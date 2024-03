Některé ulice v Pelhřimově čekají velké opravy. Podívejte se, které to jsou

Změnit to má spolupráce se společností Citya mobility, kterou právě město podepsalo. Citya místo velkých autobusů používá několikamístné mikrobusy a tvrdí, že je díky tomu pro obce a města levnější. „Zákazník si prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu objedná přepravu z místa A do místa B. Nejpozději do 15 minut od té chvíle na sjednaném místě, které by nemělo být dále než 70 metrů od bydliště objednatele, si pak bude moci nastoupit do mikrobusu. Ten zákazníka zaveze opět ne dále než 70 metrů od jím určeného cíle,“ vysvětlil Dominik Janík, zakladatel a ředitel společnosti.

Jako první využili tuto dopravu Říčany U Prahy. Tam už to není podle Janíka pilotní projekt, ale regulérní komerční provoz. „Město Říčany je dlouhodobě přetíženo auty. Poptávková veřejná doprava je dalším střípkem do skládačky služeb, které nabízíme. V Říčanech ubyde několik aut na přetížených silnicích, “ pochválil dopravu Citya David Michalička, starosta Říčan.

Na zkoušku

Nejdřív vyzkoušet. To radí Vysočině Jana Rašínová, referentka úřadu v Babicích nedaleko Říčan. „U nás jezdila Citya na zkoušku. Nejdřív super. Jak ale přibylo cestujících u nás i v okolí, objevily se stížnosti. Na nedodržení časů, navíc minibusy jezdí jen do večera. Upozornili jsme na to, slíbili nám zlepšení. U nás má Citya ještě pořád zkušební dobu a rozhodnou zastupitelé, zda tuhle dopravu chtějí,“ řekla Deníku.

Chytrá dopravní služba Citya Specializovaná doprava funguje přes mobilní aplikaci.V průměru stojí jedna jízda asi 75-100 korun. Cenu pro každou jízdu počítá Citya individuálně a odvíjí se od základního poplatku a délky cesty. Platby jsou bezhotovostní, jízdy si cestující může objednat předem. Zdroj: Citya mobility s.r.o.

Zdrženlivost radí i pelhřimovský živnostník Pavel Pecha. „Uvidíme, kolik to bude stát. Jestli se neukáže že levnější je taxík. Navíc jde všechno přes mobil. Asi nic pro některé důchodce,“ poznamenal.

Spolupráce města Pelhřimov se společností Citya je na samotném začátku. „Na začátku spolupráce s Pelhřimovem bude analýza současné dopravní situace a identifikace slabých míst. Díky tomu dokážeme navrhnout a vytvořit řešení ušité přímo na míru Pelhřimovu ještě před samotným spuštěním,“ zdůraznil Janík. Celý proces potrvá několik týdnů až měsíců a na jeho konci bude spuštěn pilotní provoz optimalizované veřejné dopravy v Pelhřimově.

