Jak dlouho stojíte v čele Senožat?

Čtvrté volební období, takže starostou Senožat jsem aktuálně patnáctý rok.

Předtím jste působil ve funkci ředitele senožatské základní školy. Je tedy podle vás lepší vést děti nebo dospělé?

Děti jsou asi tvárnější. Ty mladší si nechají říct a práce s nimi je zajímavá. Kdežto na některé dospělé můžete působit, jak chcete a výsledek se stejně nedostaví.

Jak se obci daří?

Snad nějaká práce za mnou a za zastupitelstvem vidět je. Osobně si myslím, že se toho podařilo dost. Taky mě to stálo kus života, nervů a šedin. (smích)

Co chystáte a plánujete letos?

Jednoznačně největší investiční akcí letošního roku je stavba komunitního domu seniorů. Ten vzniká v budově bývalé vojenské ubytovny, která byla čtvrt století prázdná a nevyužívaná. Dále zrealizujeme stavbu obslužné komunikace a parkoviště u hřbitova, kde vznikne sedmnáct parkovacích míst. Drobnějšími akcemi budou realizace vodovodních a kanalizačních přípojek, opravy některých místních komunikací či oživení prostoru před budovou obecního úřadu výsadbou nové perspektivní zeleně. Některé akce budou připravovány projektově, a to zasíťování čtyř pozemků určených k výstavbě rodinných domů, přístavba nové budovy mateřské školy, stavba multifunkčního sportovního hřiště, projekt na vodovodní a kanalizační přípojku do místní části Otavožaty, či příprava stavby garáže na komunální techniku. V jarních měsících dojde k přemístění obecní knihovny do prostornějších, modernějších a lépe vybavených prostor.

Chybí vám nebo místním v Senožatech něco?

Chybí tady stomatolog a pediatr. Máme špatnou dopravní obslužnost. V sobotu a neděli tudy nejede jediná autobusová linka.