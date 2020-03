Stavební firma Eurovia CS zbourala o uplynulém víkendu dva dálniční nadjezdy poblíž Humpolce, auta musí opět po nejbližší půlrok na objízdné trasy.

Ty vedou bezprostředně v sousedství Humpolce opět přes Jiřice nebo přes Hněvkovice. Do značné míry se opakuje situace z loňského roku. Tehdy se jezdilo po objížďkách mezi Humpolcem a Želivem kvůli výstavbě kruhové křižovatky v Humpolci. Z města ven přes Jiřice, zpátky do Humpolce přes Hněvkovice.

Nyní to má být podobné. Letos přes celé jaro a léto a začátek podzimu zůstane přímé silniční spojení z Humpolce na Želiv mimo provoz kvůli chybějícímu mostu přes dálnici.

Před rokem komplikoval řidičům život rozestavěný kruhák v blízkosti výpadovky z Humpolce. Před dvěma lety to byly rovněž práce na dálnici D1 v úseku mezi 81. kilometrem u Koberovic a 90. kilometrem u samotného Humpolce. Tehdy se pro změnu bouraly nadjezdy přes dálnici u Jiřic a u Hněvkovic.

První letošní zkušenosti s čerstvou uzavírkou a objížďkami po přerušení přímého spojení mezi Humpolcem a Želivem nejsou jednoznačné.

V Hněvkovicích, místní části Humpolce, byl zatím klid. „V tuto chvíli nemáme zpětnou vazbu o tom, že by se doprava v Hněvkovicích významně komplikovala,“ informovala mluvčí humpolecké radnice Aneta Slavíková.

Naopak v Jiřicích si už zvýšeného provozu všimli. „Ano, víc aut přes nás po zbourání mostů na počátku března jezdí,“ odhadoval starosta Jiřic Miroslav Jirků (Starostové pro občany). „Po prvních dnech je ale na hodnocení brzy, až další týdny a měsíce ukáží, nakolik bude dopravní zatížení únosné. Nárůst byl navíc zatím patrný jen v některých časech, netýká se celého dne,“ dodal starosta Jiřic.

Komplikovanější dopad má tak zbourání nadjezdu u Speřic, které jsou pro změnu místní částí Jiřic. Tam stavbaři postaví letos druhý delší nadjezd na místě toho odstraněného. „Už na schůzi, kterou jsme měli ve Speřicích v lednu zaznívalo, že zbourání tohoto mostu přinese lidem problémy,“ připomněl Miroslav Jirků.

Právě přes tento most se řada lidí dostávala na svá pole a lesy na druhé straně dálnice. Desítky let využívanou cestu nad dálnicí pro letošní stavební sezonu nahradila vlastníkům polí a lesů ze Speřic možná pětkrát tak dlouhá objížďka a komplikovaný přístup přes horší cesty. „Letos je o to nepříjemnější, že někteří majitelé lesů museli kácet smrky kvůli kůrovci a všechno dřevo zatím nestačili odvézt,“ dodal starosta vesnic od dálnice.

Podle Miroslava Jirků byla zatím nejkomplikovanější situace při cestováním auty před dvěma roky, kdy stavbaři stavěli nový most na samém okraji Jiřic. „Tehdy jezdila přes obec všechna auta do průmyslové zóny, složitější bylo pro lidi od nás cestování do Humpolce,“ připojil argumenty starosta.

V samotném Humpolci byla zase možná o něco složitější situace loni během výstavby kruhové křižovatky v Pražské ulici. „Toto omezení bylo zase náročnější pro kamionovou dopravu a logistiku spojenou s firmami v průmyslových zónách na kraji města,“ pokusila se porovnat loňská a letošní omezení Aneta Slavíková. „Je jasné, že letos se najdou lokality, kde provoz vzhledem k uzavírkám a omezením bude vyšší,“ dodala.

Nové mosty začnou sloužit v polovině října.