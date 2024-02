Lidí s chřipkou a dalšími akutními respiračními onemocněními na Vysočině přibývá. Nových případů zaznamenala Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) v minulém týdnu 2173, což je o víc než osm procent více. Nejhorší situace je na Žďársku, nejméně nově nemocných je na Třebíčsku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Nejvíce případů hlásí žďárský okres, a to 3009 na sto tisíc obyvatel. V okrese Pelhřimov je nových případů 2347 na sto tisíc obyvatel, na Havlíčkobrodsku 1907 a na Jihlavsku 1817 nových pacientů na sto tisíc obyvatel. V okrese Třebíč evidujeme 1708 nově hlášených případů na sto tisíc obyvatel.

Počet nově hlášených případů akutních respiračních onemocnění oproti předchozímu týdnu v kraji opět mírně vzrostl. „Stále nejvyšší počty nemocných evidujeme mezi předškolními dětmi, v minulém týdnu bylo hlášeno 4540 nových pacientů v přepočtu na sto tisíc obyvatel. K nejrychlejšímu šíření – o jednadvacet procent, došlo u školních dětí ve věku od 6 do 14 let. Věříme, že probíhající jarní prázdniny by mohly tuto situaci zmírnit,“ uvedla ředitelka Odboru protiepidemického KHSV Hana Pavlasová.

Stále dominuje chřipka type A a onemocnění mívají ve většině případů lehčí průběh.

