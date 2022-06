Neustálé zdražování se nelíbí například Marii Mrkvičkové z Golčova Jeníkova na Havlíčkobrodsku. „Je to čím dál horší. Člověk, aby se bál jít do krámu pro cokoli. Na druhou stranu s tím stejně nic nenadělám, protože pečivo musím kupovat, ať už bude stát cokoli. Péct si vlastní se mi nevyplatí, protože jsem sama,“ míní Marie Mrkvičková z Golčova Jeníkova na Havlíčkobrodsku.

Ceny pečiva označila za vysoké i Hana Kozlovská z Brna. „Jsem překvapená, kolik korun může stát obyčejný chleba, sedmdesát korun je fakt hodně. Na druhou stranu mě to donutí šetřit a celkově neplýtvat jídlem,“ sdělila žena.

Největší problém je pro pekaře zdražování energií. Miloslav Kejval ze společnosti Kejval CZ z Golčova Jeníkova si myslí, že pokud nedojde k dalším nečekaným zvratům, tak současnou situaci jeho firma ustojí. „Riziko máme rozloženo do více oblastí. Kromě pekárny provozujeme ještě výrobnu studené kuchyně, veřejné stravování a obchody,“ poznamenal Kejval. Velkou výhodou pro něj je, že má fixované ceny energií až do roku 2024. Před půl rokem prodávala jeho firma rohlík za 2,28 koruny, nyní už je to za 2,60 koruny. Pšeničnožitný chléb stál před šesti měsíci 24,60 koruny, nyní 33,60 koruny.

Zdražování pekařských výrobků se nevyhne ani Petr Křivka, jednatel Pekařství Křivka se sídlem ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku. „Konkrétně v této provozovně nyní platíme měsíčně za plyn o pětadevadesát tisíc více než před půl rokem, za elektřinu o čtyřicet tisíc a za mouku o více než dvě stě tisíc korun. Momentálně připravuji nový ceník. Rohlík bude stát tři koruny a padesát haléřů a chléb kolem padesáti korun,“ informoval jednatel.

Podle Jiřího Balabána je velmi pravděpodobné, že u některých výrobků narazí na hranici prodejnosti. „Pokud zákazník začne hledat to nejlevnější pečivo, může se stát, že si sám vyhodnotím situaci jako neudržitelnou,“ svěřil se majitel Pekařství Balabán se sídlem ve Veverské Bítýšce na Brněnsku.

Nárůst cen vstupů pro pekárny se podle Bohumila Hlavatého, výkonného ředitele českého Svazu pekařů a cukrářů, pohybuje v průměru okolo osmdesáti procent a stále roste. „Současné ceny pečiva ani zdaleka pekařům nekompenzují nárůsty vstupů. U malých pekáren s vlastní prodejnou a mimo velká města se začíná ukazovat, že hraniční cenou je zřejmě šedesát korun za kilo konzumního chleba. Při této ceně se část zákazníků přesouvá od svého pekaře do supermarketů, kde je cena zatím stále nižší,“ uvedl Hlavatý.

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy kilo chleba podražilo oproti minulému roku téměř o čtyřicet procent. „Chléb nyní stojí v průměru pětatřicet korun a sedmdesát haléřů, loni stál pětadvacet korun a šedesát haléřů. Pokud bude stát více než šedesát korun, tak už lidé budou muset hledat nějaké alternativy, případně omezovat spotřebu chleba. Tím klesne poptávka po pečivu, což bude znamenat, že pekárny nepokryjí své náklady a ukončí činnost,“ vysvětlil ekonom.

Největší vliv na cenu pekárenských výrobků má podle ekonoma zdražování surovin. „Mouka meziročně zdražila o dvě třetiny, tedy o pětašedesát procent. K tomu se přidává růst mezd pekařů, cen plynu a elektřiny, protože pece jedou poměrně intenzivně na energie. Pokud pekařům vzrostou vstupní náklady natolik, že zdraží chleba na sedmdesát korun a současná situace tomu nahrává, tak v takovém případě může zkrachovat patnáct až dvacet procent pekáren,“ doplnil Kovanda.