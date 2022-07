Některé prvotní reakce nasvědčují, že by dráha mohla nasbírat podporu. „Proč ne, cokoliv, co vytáhne mladé ven je skvělá investice. A myslím, že mladí by to využili. Už takhle potkávám v okolí Pelhřimova spoustu například koloběžkářů,“ zmínil například Miroslav Matějka. Podobně kladně se vyjádřil i Jiří Pádivý. „Proč ne, v okolí Pelhřimova je silná základna cyklistů. Myslím i, že už před lety se o něčem podobném na radnici mluvilo,“ přidal.