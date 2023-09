/VIDEO/ Třicet let života věnoval advokát Pavel Liška obnově barokního zámku ve Vyklanticích na Pelhřimovsku. Z totální ruiny bez střechy se postupně podařilo vykřesat budovu se zázemím pro bydlení, ubytováním pro hosty a s komnatami s muzejními expozicemi. Teď majitel svůj krásný zámek nabízí k prodeji.

Zámek ve Vyklanticích je už poněkolikáté na prodej. | Foto: Jana Kudrhaltová

Majitel Pavel Liška zámek pořídil krátce po sametové revoluci. Od té doby památku průběžně rekonstruuje. Jak sám říká, další investice do zámku už jsou v současné době nad jeho síly. V nabídce realitní kanceláře se památka z Vyklantic objevuje už poněkolikáté.

Majitel zámku: Chtěl bych se dožít toho, že se nahoře svítí

Majitel se o zámek stará od roku 1995. „Začátkem osmdesátých let tady Tesla Holešovice chtěla postavit velké školicí středisko. Zámek se měl zbořit a postavit úplně ten samý, ale moderní technologií. To ale památkáři tenkrát neodsouhlasili. Pak buldozerem strhli střechu, nepokryli to, do zámku napršelo a zámek se v zimě rozlomil. Památkáři to poté zachránili tím, že zámek vybetonovali, zpevnili a pokryli pultovou střechou. Za téhle situace jsem ho koupil. Takže zhruba od těch osmdesátých let to chátralo děsivým způsobem," přiblížil před několika lety Pavel Liška stav zámku v době, kdy se stal jeho majitelem.

Zámek Vyklantice



Barokní zámek byl postaven Jáchymem Harrachem v době kolem roku 1728. Půdorysem je budova ve tvaru písmene H a jeho původní architekt není znám. Je však často přisuzován Janu Blažejovi Santinimu nebo Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi. V minulosti na zámku pobývali mnozí slavní lidé, jako jsou Oskar Nedbal, Josef Suk, Bedřich Smetana, Ignác Herman nebo Jaroslav Vrchlický. Součástí areálu je také zámecký park. V blízkosti zámku je také barokní kostel sv. Jana Nepomuckého, který nechal postavit Jáchym Harrach v roce 1728, z tohoto důvode je zámek přisuzován právě J. B. Santinimu.

Advokát na zámku za všechny ty roky odvedl velký kus práce. Nejdříve přišly na řadu dvě místnosti dole. Pak pokračovaly stropy, střecha, statické zajištění. Nejvíc práce se udělalo během prvních šesti let, poté obnova nešla už tak rychle. V přízemí se Pavlu Liškovi podařilo vytvořit zázemí pro bydlení, ubytování pro hosty a malé muzeum s galerií, dokázal postupně opravit i fasádu a podkroví. Patro budovy je stále v rekonstrukci a zbývá tam dořešit finální práce.

Video: Zámek Vyklantice

Zdroj: Youtube

Pro majitele je zámek srdeční záležitostí, jeho koupí si splnil dětský sen. „Vyklantice jsem viděl už v sedmdesátých letech v časopisu Práce a mzdy, kde byla rubrika Památky na prodej. Zámek je vždy fotografován tady z parku, takže se zdá, že je přízemní. Jednou jsem jel přes Lukavec, tak jsem se sem zajel podívat a viděl jsem šílenou zříceninu. Ale jelikož jsem pozitivní člověk, tak jsem si řekl To je ono, určitě tam není dřevomorka," zavzpomínal Pavel Liška před lety na svůj první dojem ze zámku.