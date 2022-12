Jednou z místních, kteří se do hlasování zapojili, byla také Jaroslava Petrů. Svůj hlas dala možnosti světla používat méně. „Jako dítě si vzpomínám, že světla v noci nikdy nesvítila. A nikomu to neuškodilo. Někde se musí začít šetřit. Od půlnoci do čtyř rána může veřejné osvětlení zůstat vypnuté,“ vyjádřila žena svůj názor.

Lampy budou méně svítit od neděle do čtvrtka. Naopak v pátek a sobotu zůstane vše při starém. Ve městě nový režim spustí na začátku ledna. Ještě před tím v něm zakoupili časovač za téměř dvacet tisíc korun. „Přesto se nám investice vyplatí. To zařízení bylo potřeba, aby svítidla vypínalo i ve tmě. Doteď jsme používali jiný systém. Kvůli němu občas lampy zářily i ve dne, když bylo město pod mrakem,“ vysvětlil starosta Karel Štefl s tím, že dvojí způsob ovládání nebude na škodu.

Starosta ještě neví, jak moc se podaří ušetřit. „Bude to nejspíš v řádech desítkách tisíc korun. V zimě budeme svítit až o tři pětiny méně než v minulosti. Je to i díky tomu, že jsme už skoro celé město osadili LED lampami. Ty totiž šetří více už v základu. Letos to takhle máme poprvé, takže příkon teprve zhodnotíme,“ přiblížil starosta Počátků.

Ušetřené peníze ve městě opět použijí do energií. „Nebudeme za to rekonstruovat silnice. Naopak to investujeme například do oprav veřejného osvětlení, když se porouchá nebo do výměny žárovek. Máme ještě dva přechody, které jsou osvětlené starými žárovkami. Musíme zakoupit nové. Pak se nám tam také podaří příkon snížit o třetinu,“ předeslal Štefl a dodal, že pak město bude kompletně oledkované.

Na radnici plánují pořádat ankety, kde mohou obyvatelé o chodu svého města rozhodnout, pořádat i nadále. Ve skoro dvoutisícovém městě svoje rozhodnutí odevzdalo lehce přes sto lidí. Starostu Karla Štefla malá účast zklamala. „Je zklamání, že se moc lidí podílet nechtělo. Čekali jsme aspoň třetinovou účast. Ale rozhodně budeme v anketách pokračovat. Lidi, kteří se zajímají, se zúčastní,“ přiznal.