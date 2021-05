Usnadňují mi život s věcmi, se kterými si sám neporadím nebo o kterých nechci mluvit s nikým ze svého okolí, pochvaluje si služby jihlavského Centra U Větrníku neboli Káčka, které působí i na Pelhřimovsku jeden z tamních klientů. Kvůli citlivosti tématu však nechtěl zveřejnit své jméno. Jde totiž o kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené drogovou závislostí.

Terénní pracovníci jihlavského Centra U Větrníku pomáhají lidem ohroženým drogovou závislostí i na Pelhřimovsku. | Foto: Foto: se souhlasem Centra U Větrníku

Terénní pracovníci se v Pelhřimově, Kamenici nad Lipou, Humpolci, Nové Cerekvi, Pacově a mimo jiné i v Telči či Třešti setkávají se stálými klienty, kterým vyměňují použitý infekční materiál, mluví s nimi o bezpečnějším užívání drog či řeší nástup do léčby. „Není naším cílem zredukovat počet našich klientů, spíš považujeme za úspěch, když se nám podaří dostat k co největšímu počtu uživatelů. Kdybychom totiž neměli klienty, neznamenalo by to, že žádní uživatelé nejsou, ale že se nám nedaří s nimi navázat kontakt a tedy pravděpodobně děláme něco špatně,“ vysvětlila terénní pracovnice, Michaela Bartoňová.