„Nějakou dobu jsme na tom pracovali, takže je to radostnější zakončení, než abychom byli třetí a výš,“ řekl podnikatel a radní města Jindřichův Hradec.

Čekal jste, že postoupíte do druhého kola senátních voleb?

My jsme na to tak nějak mířili, celá naše strategie byla naplánovaná tak, aby to na to druhé místo vyšlo. Nebyla to nějaká hurá akce. Takže nejsem úplně překvapený.

Díky čemu podle vás postupujete?

Myslím si, že je to díky tomu, co chceme v Senátu nabídnout. Senát by se měl, alespoň v tom našem okrsku, víc změnit do té pracovitosti, do toho, aby ho lidé nevnímali jako nějakou trafiku, nebo korýtko, jak se to často říká. Myslím si, že Senát má doopravdy prvek v celém tom soukolí. Jde jen o to využít správným způsobem jeho možnosti. Hlavně chceme, aby Senát přinášel reakce na podněty z regionu a aby pomáhal ty věci řešit.

Kampaň pro druhé kolo zahájíte kdy a jaká bude?

Máme obsah, víme co chceme říct a co lidi trápí. Náš handicap je, že nemáme ty nosiče a šíření, nejsme mediálně známí, takže tohle nějakým způsobem překonáváme a na to se chceme zaměřit. V neděli si trochu orazíme, zkoncentrujeme myšlenky a od pondělí na tom budeme postupně pracovat. Pro nás je to spíš takové pokračování cesty.

Podpoří vás někdo z vyřazených kandidátů?

To nevím. Já jsem ani žádnou podporu s nikým nedojednával. Já tyto věci moc neumím, nebo jdu spíše přirozenou cestu. Moje strategie je taková, že mám nějaké vidění světa, které komunikuju. Věci se snažím říkat maximálně otevřeně a pokud s lidmi nějakým způsobem rezonují a dávají jim smysl, tak věřím, že lidé se připojí a nakonec nás snad bude dostatečné množství.