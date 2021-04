Chátrající a nevyužívaná budova bývalé školy ve Veselé na Pelhřimovsku půjde k zemi. Na stejném místě chce však vedení obce vybudovat hasičskou zbrojnici. „Máme v plánu demolici a stavbu nové budovy ve stejném stylu, která sem zapadne,“ řekl starosta Veselé František Peroutka.

Budova bývalé školy ve Veselé je stará bezmála již sto sedmdesát let. | Foto: Deník/Denisa Krejčí

Kromě hasičů by v nové budově měli najít zázemí například i myslivci či další spolky. „Chybí nám tu i nějaká herna nebo malá tělocvična, kde by mohl být pingpongový stůl nebo kde by si mohly ženské zacvičit,“ přemítal František Peroutka.