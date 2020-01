„Zaznamenali jsme negativní ohlasy na novou zpevněnou cestu. My věříme, že mnohým z vás tato zpevněná komunikace přijde vhod, ať už při procházkách s mazlíčky, maminkám s kočárky nebo třeba jako zkratka k rybníku Stráž na nanuka, či pivko,“ přemítal místostarosta Pelhřimova Zdeněk Jaroš.

Zástupci pelhřimovské radnice si ale nepřejí, aby po nové zpevněné cestě jezdila vozidla a těžká technika zemědělců. „Na to se budeme snažit dohlížet,“ prozradil Zdeněk Jaroš.

Podle Evy Šebestové z Pelhřimova by kritériem, které rozhoduje o změnách krajiny v okolí města, nemělo být pohodlí občanů a estetické hledisko. „Primární funkcí polních cest budovaných v krajině je zpřístupnění obdělávaných pozemků pro zemědělce, z hlediska krajinotvorného a stabilizačního prvku v krajině pak funkce zlepšení odtokových poměrů, dnes primárně zadržení dešťové vody v krajině a funkce biokoridoru,“ informovala Eva Šebestová.

Šedesát stromů

Eva Šebestová také předpokládá, že zemědělci si vyjedou nové přístupové cesty na pozemky, čímž dojde k hutnění dalších zemědělských ploch.

Podél nově vzniklé cesty je zatím vysázeno celkem šedesát stromků. „Smyslem tohoto příspěvku není odporovat těm, kteří mají opačný názor, ale to že cesta má i své plusy. Pomineme-li ty, kteří ji budou využívat, tak třeba nové vysazené stromky,“ sdělil pelhřimovský místostarosta pod příspěvkem s fotografiemi nové cesty v okolí Pelhřimova.

Cesta ke kapličce

Zpevněná cesta vznikla ještě před zimou také ke kapličce svatého Floriána. „Nyní bude kaplička zpřístupněna tímto chodníčkem z jedné strany. Podle studie, kterou máme připravenou, bychom kapličku do budoucna rádi spojili s oblíbeným místem, a to rybníkem Stráž. V první etapě jsme tuto hezkou kapličku chtěli zpřístupnit tak, aby se k ní dalo dojít, jak se říká „suchou nohou“. Věříme, že tento krok ocení nejen místní, ale třeba i turisté,“ řekl Zdeněk Jaroš.

I tato stavba si ale našla své odpůrce. „Asi jsem jediná komu se to nelíbí. Podle mě je to hrozné, úplně to zničilo kouzlo té kapličky. Proč se všude musí cpát beton,“ vyjádřila se na sociální síti Enny Blahovcová. „Kdyby to byl beton, tak se mi to taky nelíbí, ale tohle není beton. Je to docela citlivá a zdařilá obnova staré cesty/aleje. Ani asfalt tam nebude, jen něco jako mlat,“ odhadoval David Švec.