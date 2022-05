Cesta epigramů má v Pelhřimově šanci na titul Rekordman roku

Získat titul Rekordman roku a možnost zapsat se do knihy rekordů Agentury Dobrý den Pelhřimov má letos Okrašlovací spolek Havlíčkův Brod. A to za akce související s loňským výročím 200 let od narození spisovatele a novináře Karla Havlíčka Borovského.

Cesta epigramů v havlíčkově Brodě. | Foto: Jana Kudrhaltová

„Je to pocta nejen pro nás, je to ocenění celého města Havlíčkův Brod,“ zdůraznil předseda spolku Tomáš Holenda. Agentura Dobrý den ocenila pokus soustředit na jenom místě nejvíc lidí s knírem. V Brodě se jich sešlo 655. Dále Cestu epigramů 2021 která vedla celou republikou, měřila 475 kilometrů, měla 83 zastavení, kde si lidé mohli přečíst 93 Havlíčkových epigramů. Také na největší zobrazení epigramu Napřed proč a potom kroč z bílých kamínků v trávě na nábřeží řeky Sázavy. Obraz měřil na délku 15,2 metrů a na šířku 1,5 metrů. Lékař označil údajně týranou odsouzenou ze světelské věznice za simulantku Pokusů o oficiální zápis do České knihy rekordů zaznamenala pelhřimovská Agentura Dobrý den v uplynulém roce na dvě stovky. „Z nich komise vybrala nominace do jednotlivých kategorií a držitele ocenění. Letos poprvé se slavnost uskuteční na obzvlášť prestižním místě. V prostoru zahradního sálu s krásnou freskovou výzdobou, který je dominantou Valdštejnské zahrady v Praze na Malé Straně v sídle Senátu,“ informoval Miroslav marek prezident Agentury Dobrý den Pelhřimov.