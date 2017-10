České vlajky zabojují v příštím roce o rekord

Pelhřimovsko – Česká vlajka by se v příštím roce mohla stát hlavním aktérem nového rekordu.

Putimov v loňském roce ovládly vlajky.Foto: Deník/Archiv

Pelhřimovská Agentura Dobrý den se totiž rozhodla vyzdvihnout zmíněný vlastenecký symbol a 28. října roku 2018, kdy uplyne přesně 100 let od založení státu, plánuje vytvořit celorepublikový rekord v největším počtu českých vlajek. Generální zkouška akce se uskuteční již letos na území Vysočiny, a to o nadcházejícím státním svátku.

„Byli bychom rádi, aby příští rok 28. října, až bude sté výročí, jsme všichni dohromady vytvořili společný rekord. Aby vlajek vyselo a vlálo co nejvíce,“ nastínil úmysl prezident Agentury Dobrý den Miroslav Marek.

Pelhřimovská agentura získala před pár dny mimo jiné i záštitu Svazu měst a obcí České republiky. „I když je to až za rok, tak v této myšlence pomaličku kráčíme kupředu, aby se o tom dozvědělo co nejvíce lidí,“ přemítal Marek s tím, že se již v letošním roce pokusili kontaktovat různá místa, zatím pouze v rámci Kraje Vysočina. Akcí chtějí oslovit obce, města, školy, firmy, veřejné instituce i jednotlivce, kteří by se do akce zapojili.

Vybraná místa na Vysočině se do plánované akce aktivně zapojí v jakési předpremiéře, kterou bude letošní 28. říjen. V rámci toho začaly vnikají vlajky třeba na základní škole ve Vyskytné. „Zatím jsme zhruba na sedmi set vlajkách a chceme pokořit tisícovku,“ nastínila plány Jiřina Jonášová, učitelka ze Základní školy ve Vyskytné, která má akci v tamní škole na starost.

Na výrobě vlajek ve zmíněné škole spolupracují žáci základní a mateřské školy, i dobrovolníci. „Bereme to jako generální zkoušku na příští rok. Příští týden to budeme po Vyskytné roznášet po jednotlivých domech spolu s průvodním dopisem o celé akci. Požádáme místní obyvatele, aby se účastnili společně s námi,“ vylíčila plány Jonášová.

Jak organizátoři Českého dne s českými vlajkami upozorňují, rekord není na celé akci nejpodstatnější, ale jde i o způsob trávení volna v rámci státních svátků. „Nechceme říci, že smyslem celé akce je rekord. Chceme říci, aby ten rekord byl nějakým prostředkem k tomu povzbudit ten pocit národní hrdosti,“ objasnil Miroslav Marek.

První nápad s vyvěšováním co největšího počtu vlajek vznikl již před dvěma lety. „Už předloni jsem tady v muzeu, a loni nedaleko v Putimově, vybídli k tomu, aby lidé vyvěšovali české vlajky,“ zavzpomínal Marek. V obci s 265 stálými díky tomu vytvořili rekord a to nejvíce českých vlajek na počet obyvatel. Na veřejných prostranstvích, zahradách, či oknech domů jich 28. října 2016 bylo vyvěšeno a nainstalováno přesně 1657.