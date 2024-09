S cenou jsou spokojeni i zákazníci. „Ceny jsou přijatelné a vaří tady výborně,“ řekl spokojeně Marek Zelený, který do hostince chodí párkrát do měsíce. „Dnes jsem si vybral guláš a frankfurtskou polévku, člověk musí přijít včas, aby na něj zbylo to, co chce,“ vysvětlil Zelený svůj brzký příchod.

Nejoblíbenější jsou klasická česká jídla. „Návštěvníci mají určitě nejraději knedlíky a maso. Třeba koleno, nebo kachnu, když připravíme. To vyprodáme jako první,“ sdělila s úsměvem Vacková.

Nízké ceny se daří držet hlavně proto, že jde o rodinný podnik. „Můžeme si je dovolit proto, že jsme rodinný podnik a neplatíme další zaměstnance. A zároveň je tu poměrně nízký nájem, protože v obci jsou rádi, že tady nějaká hospoda vůbec funguje,“ vysvětlila majitelka Michaela Vacková.

I v Pelhřimově se najde místo, kde je obědové menu levné. Kousek od náměstí leží restaurace Střepina. Za polévku i hlavní chod návštěvníci zaplatí pouhých sto osmatřicet korun. V ceně je i voda s citronem. „Tady je to sázka na jistotu. Kvalita versus cena je dobrá. Všechno je rychlé a nabízí tady českou klasiku,“ podělila se o své zkušenosti Markéta z Pelhřimova, která si nepřála zveřejnit své příjmení.

Majitel drží ceny nízko hlavně kvůli konkurenci. „Potřeboval bych být dražší. Ale je tady konkurence jako školní jídelny a tak dále,“ vysvětlil majitel Dalibor Ryšánek. „Hodně mi pomáhají dcery, které už po mně restauraci pomalu přebírají. Na penzionu jsem udělal solární panely, díky tomu něco ušetřím, snížilo mi to spotřebu plynu. A hlavně se teď před restaurací udělalo parkování, to mi také pomohlo,“ dodal majitel Střepiny.

O polední menu zájem bývá. „Už je po sezóně, takže to jde dolů. Ale i tak za den prodám třeba sto padesát porcí denního menu. Největší zájem je vždy o klasickou kuchyni,“ přibližuje situaci Ryšánek. Proto návštěvníci v denním menu nejčastěji najdou klasické české jídlo, jako je například kuřecí stehno na paprice s knedlíkem.

Českou klasiku za příjemné ceny nabízí i Restaurace Na Radnici v Červené Řečici, kde obědové menu včetně polévky stojí sto pětapadesát korun. Po návštěvě zámku si tak mohou zákazníci odpočinout v útulném místním podniku. „Na obědovém menu jsem byla zrovna minulý týden, dal jsem si frankfurtskou polévku a řízek s bramborovým salátem. Bylo to dobré,“ zavzpomínal Dušan Obranec, který příležitostně do restaurace zajde. „Ceny jsou příznivé,“ dodal místní.

Majitel se snaží o to, aby ceny byly pro zákazníky přijatelné. „Udržovat cenu sto padesát pět korun za polední menu je při zvýšení cen potravin určitě náročnější. Musí se hledat úspory jinde, teď aspoň trošku klesly ceny za pohonné hmoty a plyn,“ vysvětlil majitel Restaurace Na Radnici v Červené Řečici Václav Makovec.

Místu prospívá i to, že je v oblasti, které navštěvují turisté. „Oblast se stala pro turisty atraktivnější určitě díky tomu, že klášter v Želivi i zámek v Červené Řečici jsou kulturními památkami,“ upřesnil Makovec s tím, že díky tomu navštěvují restauraci výletníci.

Stejně tak turisté v Kamenic nad Lipou, kteří navštíví zámek, nemusí za levným a chutným obědem jezdit daleko. Bistro u Martyho stojící nedaleko kamenického pivovaru, nabízí pestré polední menu. „Obědové menu stojí od sto devětadvaceti korun. Ceny můžeme držet takto nízko z důvodu minima zaměstnanců, a hlavně díky tomu, že si vařím v bistru sám. Takže mi stačí pouze jeden zaměstnanec na obsluhu. Určitě to není tím, že by byly ceny nízké na úkor kvality jídel,“ vysvětlil majitel Martin Trpák.

S tím souhlasí i pravidelný návštěvník bistra Karel Bořil. „Dnes jsem měl krásně teplý domácí vývar a segedínský guláš se šesti knedlíky. Určitě mi tady chutná. Když se někam lidí vrací, tak je to známka dobrého stravování,“ vysvětlil zákazník. „Prostředí je pro mé záměry, jako dojít se najíst, dostat kvalitní jídlo za rozumné peníze, dobré,“ dodal Bořil s tím, že se mu nikdy nestalo, aby seděl v bistru sám.

Přestože cena není jednoznačná, protože záleží na výběru přílohy a polévky, i tak jídlo patří mezi ty levnější. „Většinou zaplatím kolem sto padesáti až sto sedmdesáti korun včetně polévky i pití,“ uvedl Bořil.

Výběr jídel z nabídky je pestrý. „Každý den máme v nabídce smažené klasiky jako je řízek a smažený sýr či hermelín. Jinak bych řekl, že lidé vyhledávají polední klasiky, jako jsou omáčky či knedlo vepřo zelo,“ vysvětlil Trpák a potvrdil tím slova dalších provozovatelů, kteří se shodují na tom, že návštěvníci nejvíce ocení české klasické pokrmy.