Česká pošta nakonec na Vysočině k 1. červenci zruší více poboček, než původně plánovala. Nově pošta do seznamu rušených poboček přidala i jedno místo na Pelhřimovsku. Obtížněji budou lidé posílat a odebírat dopisy či balíčky na Jihlavsku. A změnu zažijí i lidé v Třebíči.

Česká pošta nakonec zavře ještě jednu pobočku na Pelhřimovsku v Mladých Bříštích a další u Jihlavy v Cerekvičce (na snímku). Foto: Se souhlasem obce

Obec Cerekvička-Rosice leží kousek od Jihlavy. Její obyvatelé však už služby tamní pošty nevyužijí. Starosta Josef Rouča Deníku řekl, že s ní místní byli spokojení. „Oficiálně teď máme poštu ve Stonařově. Jenže je to pro nás úplně mimo, protože jezdíme do Jihlavy a jsme zvyklí využívat poštu tam,“ uvedl starosta.

V obci Cerekvička-Rosice fungovala pošta plus. „Měli jsme ji na zdejší benzince. Jenže její nový provozovatel to stejně poslední rok neudržoval. A nedělám si naděje, že by se službu podařilo obnovit nějak jinak. Na to jsme příliš malá vesnice,“ dodal Rouča.

Změna v rušení pošt v Jihlavě: pobočka u nádraží zůstane, skončí ta v Heleníně

Mezi zrušenými poštami bude nakonec i jedna pobočka na Pelhřimovsku, a to v obci Mladé Bříště. Podle starosty Adama Vadaše to bylo přímo na žádost obce. „Měli jsme tady vytíženost tří zákazníků za měsíc. Ekonomicky to už nedávalo smysl. Proto jsme se rozhodli, že to tady zrušíme,“ popsal. Starosta zároveň ujistil, že se to obyvatel zásadně nedotkne „Důchody by k nám měla pošta nadále dovážet. A pobočku budeme muset využít v Humpolci, který je od nás šest kilometrů,“ řekl Vadaš.

Nově rušené pobočky k 1. červenci

Cerekvička-Rosice: Cerekvička 43, 58833

Jihlava: Hálkova 2919/1, Helenín, 58601

Mladé Bříště: č.p. 16, 39443

Třebíč: Okružní 961/1, Borovina, 67401

Rošáda se týká také poboček v Třebíči. Pošta potvrdila, že ve městě zůstane pobočka Třebíč 5 v ulici Marie Majerové. Ta se přitom podle prvního plánu České pošty měla dočkat zrušení. Místo ní však nakonec skončí provozovna Třebíč 2 v ulici Okružní.

Pobočky původně určené k uzavření, které budou fungovat i po 1. červenci:

Jihlava: Havlíčkova 5100/124, 58601

Třebíč: M. Majerové 751/6, Nové Dvory, 67401