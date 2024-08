Starostka Alena Korandová pro Deník uvedla, že do konce srpna zůstane ještě provozovna uzavřená . „Komplikace to pro část místních je. Někteří sice pracují v Pelhřimově a Humpolci, takže si mohou věci zařídit tam. Jenže pro starší nebo maminky na mateřské je už složitější na poštu zajet,“ popsala situaci a dále nastínila, kdy a v jakém provozu by pošta v obci Kojčice mohla opět fungovat.

První zákaznici by na pobočku mohli přijít v pondělí druhého září. „Jsme v kontaktu s Českou poštou. Jednání jsou vstřícná, jen by se jim do budoucna nevyplatilo pobočku provozovat. Převzali bychom ji tedy na obec,“ řekla starostka. Náklady by se pro obec navýšit neměly. „Energie už jsme stejně doteď platili. Nájem jsme měli za symbolickou částku. Složitější to bude po administrativní stránce, která na nás přejde. Půjde o zátěž. Všechny transakce totiž půjdou přes obec,“ vysvětlila.

V novém režimu by měla pošta fungovat minimálně rok. „Máme tu šikovnou zaškolenou paní, která má zájem zůstat. Stejně tak je zájem i ze strany obyvatel. Evidovali jsme sedm transakcí denně. Do budoucna bude počet klesat, přesto bychom chtěli kamenní místo udržet. Uvidíme, jak to budeme řešit za rok,“ předeslala Korandová. A dodala, že v minulosti už pošta například fungovala společně s hospodou.

Zavření poboček přiblížil mluvčí České pošty Matyáš Vitík. „Soukromá firma, která provozuje sedmnáct pošt Partner, zpronevěřila peníze svěřené Českou poštou, a to v řádu jednotek milionů korun. Tyto peníze byly určené na výplatu poštovních poukázek a důchodů,“ oznámil Vitík. Po zjištění smlouva s partnerskou firmu obratem skončila. Pošta současně podala trestní oznámení.