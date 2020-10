Teď již bývalého ředitele školy Roberta Štefánka odvolalo vedení města z funkce k 11. říjnu. Důvodem byl fakt, že Štefánek v rozporu se zřizovací listinou školy a bez souhlasu zřizovatele objednal stavební úpravy jedné ze tříd.

Vedení černovické radnice by mělo podle zákona okamžitě vyhlásit výběrové řízení. „Nového ředitele budeme hledat tak, aby nastoupil od druhého pololetí, to znamená od února. Není to komfortní čas, ale budeme se snažit to takto udělat, aby škola měla stálé a dlouhodobé vedení,“ poznamenal Brožek.