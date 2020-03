Pátek byl pro město Černovice a jeho obyvatele zlomový. V Černovicích totiž odstartovala dlouho plánovaná rekonstrukce tamní chátrající sokolovny. „V pátek podepíší zástupci Tělocvičné jednoty Sokol Černovice s realizační firmou, kterou je firma Dřevotvar, smlouvu. Symbolicky v pátek 13. března tedy předáme staveniště, navíc budeme mít první kontrolní den a v podstatě práce na rekonstrukci sokolovny by měly být zahájeny,“ informoval před začátkem prací starosta Černovic Jan Brožek.

Chátrající sokolovna v Černovicích. | Foto: Archiv města Černovice

Rekonstrukci sokolovny však zhotovitel musí stihnout do konce letošního roku. „To je naprosto šibeniční termín. Na zastupitelstvu jsem byl proti. Pokud by totiž došlo k tomu, že se z toho kvůli nedodržení termínu bude muset nějakým způsobem zodpovídat město, tak zbankrotujeme. Na druhou stranu zastupitelstvo rozhodlo, takže já teď udělám maximum pro to, aby se to stihlo. Firma říká, že se to stihnout dá,“ poznamenal Jan Brožek.