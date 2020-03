„V pondělí tu dělníci instalovali značky. Tím jsme tedy uzavřeli další část náměstí, a to před obchodem s potravinami a městským úřadem. V úterý budeme mít první kontrolní den, takže teď se bude druhá etapa rekonstrukce náměstí pomalu rozjíždět,“ informoval starosta Černovic Jan Božek.

Odborníci se však na černovickém náměstí vrhli ještě na resty z první etapy oprav. „Ještě instalujeme veřejné osvětlení. To je ale nedodělaná věc z loňského roku,“ doplnil Jan Brožek.

Uzavření dalších ulic

Současně s opravou zmíněného úseku uzavřou v Černovicích i Svatavskou a následně také Pacovskou ulici. Nakonec přijde řada i přímo na střed náměstí. „To už se ale bavíme o letošním srpnu,“ poznamenal černovický starosta.

Během jara nebude prakticky vůbec možné na náměstí zaparkovat. „Jediné, co se s tím dá dělat, je požádat vás, abyste parkovali dál od centra, zejména, pokud jen jedete do práce. Nechte těch několik parkovacích míst k dispozici pro lidi, kteří jedou nakupovat. Obchodníci na náměstí to nemají jednoduché a pokud nechám na místě před obchodem stát auto celý den, když jsem v práci, moc jim nepomůžu. Nebo jděte pěšky,“ vzkázal Brožek lidem, kteří v Černovicích pracují.

Čtyřicet parkovacích míst

Po kompletní rekonstrukci náměstí bude v centru města k dispozici celkem 37 parkovacích míst a další čtyři místa pro invalidy. „Až stavba skončí úplně, změní se i režim autobusů. Na náměstí budou autobusy stát jen pro nástup a výstup, ale na dlouhé parkování, což je hodina a více, se přesunou za budovu úřadu,“ doplnil Brožek.

Čtyři parkovací místa vzniknou také před tamním odborným učilištěm a praktickou školou. „Dalších až pět míst bude ve Svatavské ulici, kde zboříme dnes opuštěné obchody a upravíme opěrnou zeď,“ informoval Brožek.

Rekonstrukce Mariánského náměstí v Černovicích by měla být dokončena letos v říjnu.