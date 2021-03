Černá můra Senožat se mění na byty: z ubytovny vzniká Komunitní dům seniorů

/FOTOGALERIE/ Vojáky vystřídají po delší pauze babičky a dědečkové. V řadu let nevyužívané vojenské ubytovně v Senožatech totiž roste Komunitní dům seniorů. „Byla by škoda, kdyby budova dál chátrala, alespoň ji někdo využije. Kdyby tam byly byty pro mladé lidi, tak by to bylo zase něco jiného. Na to by ale asi nebyly dotace, takže alespoň tu budeme mít důchodce,“ usmála se jedna z tamních obyvatelek Jana Dvořáková.

Pětadvacet let nevyužívaný objekt bývalé vojenské ubytovny v Senožatech přetváří dělníci na Komunitní dům seniorů. Hotovo by mělo být ještě letos. | Foto: Deník / Denisa Krejčí

Ve čtyřpodlažní budově, která leží na kraji obce ve směru na Otavožaty, vznikne celkem osmnáct bytů. „U každého bytu je sociální zařízení a kuchyňka,“ sdělil starosta Senožat Zdeněk Vaněk. O bydlení v Komunitním domě seniorů se budou moci přihlásit zájemci ve věku šedesát a více. Senioři však musí být soběstační a mobilní. „Za chvíli mezi ně budu taky patřit, takže přestavbu budovy rozhodně vítám,“ pochvalovala si šedesátiletá Stanislava Marková ze Senožat. Nová knihovna v Senožatech? Kromě knih i dětský koutek a místo k setkávání Přečíst článek › Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkV přízemí budovy dělníci navíc staví ordinaci obvodní lékařky a stomatologa. „Obvodní lékařka teď sídlí nedaleko obecního úřadu v již nevyhovujících prostorech. Proto ji chceme dát důstojnější zázemí, které odpovídá jednadvacátému století,“ řekl senožatský starosta. Zubař zatím v Senožatech chybí. „Pokud tam bude obvodní doktor a taky zubař, tak to bude ideální,“ myslí si Stanislava Marková. Zmíněnou stavbu by v Senožatech měli dokončit do konce letošního roku. Stavba komunitního domu vyjde na zhruba jednačtyřicet milionů korun. „Jde o akci, kterou snad Senožaty nikdy nezažily, hlavně po finanční stránce,“ poznamenal Vaněk. Bezmála jedenáct milionů korun dostali Senožatští z dotace od Ministerstva pro místní rozvoj. „Přes pět milionů korun máme z dotace na zateplení domu. Museli jsme si vzít ale úvěr na dalších dvacet milionů. Zbytek uhradíme z rozpočtu obce,“ doplnil Zdeněk Vaněk. Bývalá vojenská ubytovna je v Senožatech nevyužívaná již pětadvacet let. „Najednou přišlo nařízení vlády a armáda tady skončila. Bývalá ubytovna tak byla roky černou můrou Senožat,“ povzdychl si starosta. Video: s plasty občas přijede i slepice, podívejte se na třídicí linku u Pacova Přečíst článek › Dodal také, že v roce 2006, kdy začal dělat starostu, převedl stát všechny tyto budovy a pozemky bezplatně na obec. „Od té doby jsme pro budovu nenašli vhodné uplatnění. Minulé zastupitelstvo ale nakonec odsouhlasilo, že pokud se podaří získat nějakou dotaci na vybudování komunitního domu seniorů, tak do toho půjdeme. To se povedlo až napočtvrté loni,“ přemítal Zdeněk Vaněk.

