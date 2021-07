Ceny benzínu a nafty na Vysočině: Víme, kde si natankujete nejlevněji

/INFOGRAFIKA/ Nutnou otravou. Vysávačem peněz. Tak by se minimálně v posledních měsících dala nazvat jakákoliv návštěva čerpací stanice na Vysočině. V republikovém srovnání zaplatí místní řidiči jak za benzin, tak i naftu téměř ze všech nejvíc, do svých peněženek už ale nejspíš nebudou muset sahat hlouběji. Ceny by se měly udržet stabilní.

Ceny benzínu v Pelhřimově – červenec 2021. | Foto: Deník/Jana Kudrhaltová

Lucie Kratochvílová pracuje jako dealerka zboží. Za volantem tak tráví vždy hodně času a ceny paliv jsou jednou z věcí, kterou musí intenzivně řešit. „Při mojí práci mám dost pracovních schůzek. I když mi zaměstnavatel přispívá na služební cesty, na benzínu a pohonných hmotách kvůli nestálému zdražování nechám víc, než je příspěvek. A doplácet to z vlastních peněz se nechce nikdy a nikomu,“ podotkla. Není se podobným stížnostem proč divit, cena pohonných hmot až doposud prudce stoupala. Minulý týden už benzín v České republice atakoval na některých místech maximum z října roku 2018, vyšplhal se až na průměrných 33,74 korun za litr. Příčinou takového zdražování byly spory mezi zeměmi kartelu OPEC na jedné straně a Ruskem na straně druhé. „Mezi těmito zeměmi krachla jednání, především díky Spojeným Arabským Emirátům. Jako jediný člen kartelu odmítly prodloužit rámec dosavadní úmluvy,“ vysvětlil ekonom Lukáš Kovanda. Kriminalista z Brna se měl spolčit se zlodějem aut. Kradli i na Vysočině Přečíst článek › Alena Kubátová z Havlíčkova Brodu je s cenami pohonných hmot, byť vysokými, smířená. „Máme na Vysočině strašně drahý benzín, ale co s tím nadělám. Jezdit do práce musím, autobusem se nedostanu. Ceny se zvedly, pravda, ale můžu si maximálně postěžovat,“ konstatovala. Průměrné ceny pohonných hmot na Vysočině.Zdroj: Deník/Markéta Evjáková Kolik na za pohonné hmoty na Vysočině řidiči zaplatí, se dost různí, nejdražší palivo natankují ti, kteří zastavují u dálnice D1. V porovnání s minulým rokem se ceny za benzin a naftu zvedly v rozmezí od jedné, do tří korun. „Nejvíce jsem za benzin platila tuším asi třicet šest a půl koruny za litr, nevybavuji si, kde to bylo přesně,“ vzpomněla si Kratochvílová. V ostatních okresech naleznou řidiči benzín většinou v cenovém rozmezí od dvaceti devíti do zhruba třiceti čtyř korun. Najdou se ale i extrémy, v jedné stanici v okrese Žďár nad Sázavou mohou podle internetové sítě mbenzin.cz návštěvníci natankovat jak benzín, tak i naftu za ceny pod dvacet sedm korun. V kraji je levnější nafta Nafta je potom ve všeobecném shrnutí všude po kraji levnější. Obvyklé jsou částky těsně pod třiceti korunami, právě na webu mbenzin se častěji dají najít i levnější. Podle Petra Kučery ze serveru penize.cz má na cenu pohonných hmot v konkrétním regionu vliv mnoho věcí. „Částka, kterou vidíte na stojanu na pumpě, je ovlivněna cenovou politikou jednotlivých hráčů na trhu, roli hraje i daná lokalita, případně i profil typických zákazníků dané stanice,“ vysvětlil. Zábradlí i nová zeď. V Jihlavě začínají opravovat cestu Malým Heulosem Přečíst článek › Rozmohla se i obliba vozidel s alternativním pohonem. Mezi nimi pak dominovala ta s pohonem na LPG. Ceny za LPG se na Vysočině pohybují od jedenácti do čtrnácti korun. „Jeden známý mi říkal, že jezdí LPG tankovat kamsi k Jihlavě, že to tam mají docela příjemné,“ dodala Kratochvílová. Podle Kovandy se bude schylovat na mírně lepší časy. Zástupci zemí kartelu OPEC a Ruska se totiž na setkání ve Vídni dokázali dohodnout. „Po uzavření dohody se tak čeští řidiči nedočkají navýšení nárůstu průměrných cen benzínu třeba nad třicet čtyři korun a nafty nad třicet dva za litr. Při větším těžení ropy zůstane ve zbytku léta cena pod těmito úrovněmi,“ informoval ekonom.

