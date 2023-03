Historické centrum Pelhřimova by mohlo zezelenat. Vedení pelhřimovské radnice v minulých dnech jednalo s památkáři o tom, zda se na Masarykovo náměstí vrátí stromy. A vypadá to, že revitalizaci náměstí nic nebrání. Bude ovšem nutné zvolit vhodnou výsadbu.

Dobové fotografie, které dokazují, že stromy na Masarykově náměstí v Pelhřimově ve 20. a 30. letech minulého století rostly. | Foto: se souhlasem Města Pelhřimov

„Zvažujeme stromy v balech, které by nedosáhly takových rozměrů, jako stromy pevně zasazené do země, kde mohou kořeny volně růst,“ uvedl místostarosta Pelhřimova Zdeněk Jaroš. Kořeny stromů na náměstí totiž nesmí zasáhnout do inženýrských sítí pod povrchem.

Stromy v centru města by v parných létech mohly fungovat jako útočiště pro návštěvníky, kteří by se pod nimi mohli schovat a ochladit. Součástí proměny náměstí by mělo být také efektivní osvětlení a případně mobiliář. „K výsadě se musí ještě vyjádřit odborníci na zeleň a městský architekt,“ dodal Jaroš.

Zdroj: Youtube

Z historických fotografií je patrné, že ve 20. a 30. letech minulého století na náměstí a v blízkém okolí stromy stály. U kašny rostly čtyři lípy, k zemi šly až v roce 1970. „Kořenový systém, který poškodil základy kašny a historických budov, byl zřejmě hlavním důvodem, proč stromy postupně zmizely,“ uzavřel místostarosta.