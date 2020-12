Cenu města získá Karolína Knězů, která dlouhá léta reprezentuje Základní uměleckou školu a město Pelhřimov v místním i celostátním kontextu. Další oceněnou studentkou je Markéta Kupcová. Na seznamu jsou i mladá rybářka Kateřina Bílková a atlet Luboš Novák.

Ocenění:



* Kategorie Žáci, studenti - Karolína Knězů

- Markéta Kupcová



* Kategorie Sportovci - Kateřina Bílková

- Luboš Novák, individuální sportovec



* Podnikatelské subjekty - Goldservice s.r.o.



* Mimořádné zásluhy o rozvoj města - Miroslava Kvášová

- Jaroslav Maška, Textil – Švadlenka Pelhřimov

Další, kdo si Cenu města jistě zaslouží, je Miroslava Kvášová, historička, kurátorka a knihovnice Muzea Vysočiny Pelhřimov. Pelhřimovští zastupitelé vybrali také rodinnou firmu Textil – Švadlenka Pelhřimov, kterou vede Jaroslav Maška a spediční a logistickou firmu Goldservice.

Zda si vybraní kandidáti budou moci cenu převzít osobně v rámci tradiční slavností akce, je zatím ve hvězdách. „Zatím je to otevřené. Jestli to bude, nebo ne, bude záležet na opatřeních vlády. Slavnostní předání bychom ale chtěli uspořádat, je to pěkná akce,“ přemítala mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

Ceny města Pelhřimova udělují zástupci pelhřimovské radnice od roku 2005. Od té doby předali celkem 106 ocenění.