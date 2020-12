Situace se vyhrotila při vysvětlování důvodů odvolání jednatele městských lesů Františka Kučery. „Požadovali jsme po radě města, aby nám vysvětlilo důvod. Žádnou relevantní odpověď jsme však nedostali,“ sdělil pelhřimovský zastupitel Pavel Hájek. „Respektujeme, že mají právo jednatele odvolat, ale měli by to odůvodnit. To neudělali, což je pro mě nepřijatelné,“ dodal.

Podal proto návrh na odvolání starosty Ladislava Meda a místostarosty Zdeňka Jaroše. „Městský právník nám ale vysvětlil, že to musím udělat v předstihu. Proto to budeme projednávat až na prosincovém zasedání,“ prozradil Hájek.

Podle svých slov chce dát šanci všem zastupitelům na vyjádření jejich názoru. „Mohu říct, že s jejich kroky nesouhlasím, ale to je jen vyjádření mého názoru. Je však potřeba, aby zastupitelé řekli, jestli toto vedení města má důvěru, nebo ne. Každý ať dostane příležitost říct, jestli je chce dál podporovat,“ konstatoval Hájek.

O osudu obou představitelů města může rozhodnout jeden jediný hlas. Pelhřimovská koalice je totiž velmi těsná. Tvoří ji jedenáct zastupitelů z jednadvaceti.

„Co na to můžu říkat, je to návrh pana Hájka. Přiznám se, že mě to ale neudivilo. Jsou v tom spíš nějaké osobní názorové rozdíly,“ komentoval vzniklou situaci starosta Med. „Myslím si, že to neprojde, ale stát se může cokoliv,“ řekl smířeně.

Obdobně reagoval i místostarosta. „Ani mě to nepřekvapilo. Nicméně důvody mého odvolaní, které pan Hájek uvádí především v souvislosti s neudělením odměn ředitelce technických služeb, jsou podle mě ubohé,“ ohradil se.

Ani on nepopírá, že neshody mezi nimi panují dlouhodobě. „Trochu to vypadá, jakoby pana Hájka mrzelo, že se nedostal do čela města a teď za každou cenu cítí nutkání kopat kolem sebe. Toto není první taková situace. Zajímalo by mě, co za tím skutečně je,“ řekl Jaroš.

Pavel Hájek však říká, že jen plní slib, který dal Františkovi Kučerovi. „Po celou dobu neměli jakékoliv výhrady k jeho práci. Jeho odvolání přišlo z ničeho nic. Krátce poté mi volal a popisoval mi, jak to poměrně nevybíravě oznámili zaměstnancům. Navíc bez jeho přítomnosti. To považoval za podraz,“ svěřil se Hájek.

Celá situace je citlivá i proto, že František Kučera pár dní po svém odvolání zemřel. „Bohužel jsem netušil, že to bude mít takovýto konec. Nicméně slíbil jsem mu, že se na to budu ptát, a své slovo držím i po jeho smrti,“ podotkl Hájek.

Ostatně to dokázal na zmíněném zasedání. „To, co se stalo, samozřejmě všechny mrzí, ale nemělo by se to spojovat s touto záležitostí. Vzhledem k památce inženýra Kučery nepovažuji za zcela vhodné, abychom se důvody zabývali na veřejném zasedání zastupitelstva. Byl bych rád, abychom uctili jeho památku. Musím se odkázat i na zákony, které nám ukládají zachovávat mlčenlivost,“ odpověděl tehdy starosta Med.