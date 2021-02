Bytový dům v Humpolci: návrhy představí výstava přímo v ulicích

V Hálkově ulici v Humpolci by mohl vyrůst nový bytový dům. To, jak by mohl vypadat, se však veřejnost kvůli pandemii nemohla dozvědět. Proto se radnice rozhodla z několika návrhů uspořádat netradiční výstavu přímo v ulicích města.

Vítězný návrh nového bytového domu v Humpolci. | Foto: OV Architekti

Loni v květnu vyhlásilo vedení humpolecké radnice architektonickou soutěž na budovu bytového domu v Hálkově ulici u hasičské zbrojnice. Sešlo se jedenáct návrhů. „Město se spolu s Městským kulturním a informačním střediskem rozhodlo lidem ukázat alespoň pět oceněných prací prostřednictvím výstavy, která potrvá do 22. března," řekla mluvčí humpolecké radnice Aneta Slavíková. Výstava na vybraných výlepových plochách zahrnuje celkem pět plus dvě zastavení. Je doplněná QR kódy, které odkazují na krátké tematické video komentáře, které namluvil předseda odborné poroty Radek Kolařík a humpolecký místostarosta Vlastimil Brukner. Dvě zastavení čítají všech pět oceněných soutěžních návrhů, každá plocha z dalších pěti pak pokaždé nabídne jeden vybraný návrh. Procházkou kolem těchto pěti ploch zájemce ujde zhruba dva a půl kilometru. Video je možné zhlédnout nejen na displejích chytrých telefonů v ulicích města, ale také z tepla domova na městském kanálu YouTube.

Vítězem architektonické soutěže se nakonec stala pražská společnost Opočenský Valouch architekti, kterou město oslovilo k následné spolupráci.